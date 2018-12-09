Вопреки всему: в Минске открылась выставка уникальной художницы

Вдохновение, талант и невероятная сила воли. В Минске открылась выставка уникальной художницы, передает телеканал «МИР 24».



Любови Руснак поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. Сначала отказали ноги, потом руки. Но она все равно продолжает творить. Свои работы создает, держа кисти во рту. Любовь родилась в Молдове, но уже более 20 лет живет в Беларуси. Свой стиль она называет ярким минимализмом. Предпочитает писать пейзажи.

«Молдову я рисую в очень пасмурные белорусские дни. Когда, вот, бывает целую неделю нет солнца. А я еще живу в квартире, где солнечная сторона. У меня очень редко солнце бывает. И я, вот, рисую такое яркое. У меня дома висят картины, и там за счет этого так ярко», – рассказала художница.

«Это очень интересные моменты, которые наталкивают на такие мысли, что есть уникальные люди сегодня. Они борются за жизнь, они борются с недугами, чтобы показать всем нам, что жить надо, жить надо хорошо и правильно. Можно себя реализовывать даже в таком состоянии», – отметил полномочный и чрезвычайный посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочин.

Выставку художницы Любови Руснак организовали сотрудники посольства Молдовы в Беларуси.