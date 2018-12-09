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Вопреки всему: в Минске открылась выставка уникальной художницы
10.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Вдохновение, талант и невероятная сила воли. В Минске открылась выставка уникальной художницы, передает телеканал «МИР 24».
«Это очень интересные моменты, которые наталкивают на такие мысли, что есть уникальные люди сегодня. Они борются за жизнь, они борются с недугами, чтобы показать всем нам, что жить надо, жить надо хорошо и правильно. Можно себя реализовывать даже в таком состоянии», – отметил полномочный и чрезвычайный посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочин.
Выставку художницы Любови Руснак организовали сотрудники посольства Молдовы в Беларуси.
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У Любови Руснак диагностировали рассеянный склероз. У нее отказали ноги и руки, но она все равно продолжает творить.
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