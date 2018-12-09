Проведены мониторинги

По истечении установленного срока противопожарных мероприятий рекомендованных по результатам мониторинга объекта строительства «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №57 по ул. Садовой г.п. Хотимска», инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила объект с целью изучить противопожарное состояние, а также проверки степени выполнения рекомендаций. К сожалению не все нарушения были исправлены в установленный срок, а именно:

– не оборудовано место для курения на территории строительной площадки;

– допускается эксплуатация теплогенерирующих устройств не заводского изготовления, дымоход которой выполнен металлической трубой.

По результатам повторного мониторинга в отношении ответственных лиц начат административный процесс.

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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг филиала МКОУПП «Облтопливо» филиал «Хотимский райтопсбыт» (руководитель Олег Колмачев).

В ходе проведения мониторинга недостатками на данном объекте явились: отсутствие общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности, не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений.

По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.