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Проведены мониторинги
10.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
По истечении установленного срока противопожарных мероприятий рекомендованных по результатам мониторинга объекта строительства «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №57 по ул. Садовой г.п. Хотимска», инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила объект с целью изучить противопожарное состояние, а также проверки степени выполнения рекомендаций. К сожалению не все нарушения были исправлены в установленный срок, а именно:
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг филиала МКОУПП «Облтопливо» филиал «Хотимский райтопсбыт» (руководитель Олег Колмачев).
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По истечении установленного срока противопожарных мероприятий рекомендованных по результатам мониторинга объекта строительства «Капитальный ремонт с...
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