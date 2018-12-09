Безопасность превыше всего

07 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баскопровёл встречу безопасности с работниками ОАО «Западэлектросетьстрой» ф-л Механизированная колонна №3».

В начале выступления Максим Валерьевич рассказал об увеличении количества пожаров на территории Дзержинского района по сравнению с предыдущим годом, привёл примеры гибели людей при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Особое внимание было уделено правилам эксплуатации печей и бытовых котлов, электрических обогревателей и всех электроприборов, используемых в быту. Так же сотрудник МЧС напомнил о важности оборудования жилых комнат домовладений автономными пожарными извещателями, необходимости поддержания их в исправном состоянии, о многочисленных случаях спасения жизней людей.

Начальник Дзержинского РОЧС уделил особое внимание правилам поведения на льду. Напомнил, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах- безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения

В завершении встречи все присутствующие работники смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.







