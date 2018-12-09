Самый, самый, самый: полный обзор iPad Pro 11 (2018)

На презентации в конце октября компания Apple показала обновленные планшеты iPad Pro на 11 и 12,9 дюймов. Устройства получили систему распознавания лиц Face ID и позиционируются как замена ноутбукам. Мы протестировали 11-дюймовую версию аппарата и рассказываем, способна ли она выступать как полноценная рабочая станция.





Дизайн отточен до совершенства

На личный взгляд автора обзора, дизайн iPad Pro 11 (2018) отточен практически до совершенства — планшет легкий и тонкий (468 грамм, 5,9 миллиметров), его удобно брать с собой, места в сумке или рюкзаке он занимает не больше, чем небольшая кипа бумаг.





По габаритам 11-дюймовый планшет практически не отличается от прошлогоднего 10,5-дюймового устройства (наш полный обзор ), а 12,9-дюймовая модель в сравнении со своей предыдущей версией стала даже более компактной.



По толщине iPad Pro 11 (2018) меньше, чем обычный карандаш

От кнопки «Домой» со сканером отпечатков пальцев в новинках решили отказаться — им на смену пришла технология распознавания лиц Face ID, прямо как в последних iPhone. Face ID работает как в вертикальном, так и горизонтальном режимах. Другими словами, планшет узнает вас, как бы вы его не держали — хоть вверх тормашками.





Скорость и точность распознавания вопросов не вызывают — весь процесс занимает не больше секунды. Кроме того, планшеты теперь можно «разбудить» двойным тапом по дисплею, и поиск лица включится автоматически.

Единственный недочет — необходимость после этого провести пальцем по экрану вверх, чтобы попасть на рабочий стол. Это немного раздражает. Впрочем, в iPhone X и новейших iPhone Xs для разблокировки приходится делать тоже самое.

Порта Lightning больше нет

Еще одно важное изменение — переход от порта Lightning к USB Type-C, причем не только в самом планшете, но и в комплектном адаптере питания. Благодаря этому к iPad Pro теперь можно подключать другие устройства — например, фотоаппараты. Или (при наличии специального кабеля) подзаряжать iPhone от планшета. Это удобно.









От 3,5-мм разъема для наушников также отказались — достаточно спорное решение. Особенно с учетом того, что в ноутбуках Apple отдельный аудиоразъем все еще есть.

Последний нюанс — новый способ подзарядки стилуса Apple Pencil второго поколения, который представили вместе с планшетами. Его необходимо приложить к правой грани iPad — после этого стилус примагнитится к специальной сенсорной базе на корпусе и начнет заряжаться.



Фото: The Verge

На наш взгляд, такое решение смотрится куда элегантнее в сравнении со стилусами первого поколения, которые для подзарядки нужно было подключать прямо к порту Lightning в iPad Pro прошлого поколения.

Бескомпромиссный дисплей и отличные динамики

В iPad Pro 11 (2018) устанавливается IPS-экран разрешением в 2388 на 1668 пикселей, что дает ppi в 264 пикселя на дюйм. В 12,9-дюймовой модели разрешение немного выше, но оно также выдает плотность в 264 точки. Других отличий между экранами нет, все выводы ниже в равной степени относятся к обоим планшетам.





Первое, на что обращаешь внимание при взаимодействии с дисплеем iPad Pro 11 (2018), это как плавно и быстро на нем работает интерфейс — например, пролистываются рабочие столы или прокручивается лента новостей в Twitter.

За это стоит благодарить не только улучшенное «железо», но и технологию под названием ProMotion.





Она поднимает частоту развертки дисплея до 120 Гц вместо стандартных 60 Гц. Разница очевидна с первой минуты и заметна невооруженным глазом. Пользоваться устройствами с обычными экранами после 120-герцовой модели уже не так удобно — все время кажется, что что-то работает медленнее, чем нужно.

Но режим с отображением 120 Гц действует не всегда. Например, при просмотре видео частота снижается, чтобы сэкономить процент заряда батареи. К тому же, 120-герцовые дисплеи появились еще в iPad Pro прошлого года, революции тут не произошло.





В остальном перед нами — отличный экран с поддержкой цветового пространства DCI-P3 (точнее передает оттенки красного и зеленого) и технологии True Tone, адаптирующей панель на более теплые или холодные тона в зависимости от окружающего освещения. Максимальной яркости достаточно.

В общем, претензий к дисплею iPad Pro 11 (2018) у нас не возникло — работать с экраном по-настоящему приятно. Предположим, что в следующем поколении устройств IPS-матрицу могут заменить на OLED — тогда цветопередача станет еще контрастнее, с более глубоким черным. Но и сейчас с этим особых проблем нет.





Пару слов о встроенных мультимедийных динамиках: всего их четыре штуки, по два с верхней и нижней сторон устройства. Они создают неплохой стереоэффект, не хрипят на высокой громкости и даже дают ощутимые басы. Словом, их хватит не только, чтобы посмотреть ролик в YouTube, но и с комфортом послушать музыку без сторонних колонок.

Мощнее многих ноутбуков

Производительность — самая скучная и вместе с тем важная часть во всем обзоре. Благодаря процессору Apple A12X Bionic новые iPad Pro (2018) показывают мощность, сравнимую или даже превосходящую таковую в некоторых ноутбуках.

В тесте AnTuTu наш планшет набрал около 560 тысяч баллов — абсолютный рекорд среди всех когда-либо протестированных нами аппаратов (включая смартфоны). Говорить о каком-либо недостатке по мощности, даже в разрезе задела на пару лет вперед, не приходится.





Для сравнения: флагманские iPhone Xs с процессором Apple A12 (без приставки Х в названии) набирают в AnTuTu больше 300 тысяч очков — уже этого более чем достаточно, чтобы забыть о проблемах с неработающими приложениями любой сложности или «заедающими» анимациями.

Но деть всю доступную на iPad Pro 11 (2018) мощь пока особо некуда, и проблема тут скорее кроется в программном обеспечении. Из-за мобильной iOS 12 полноценно работать на iPad Pro 11 (2018) получается с трудом, хотя аппаратно подобное вполне возможно.

Программ, которые могли бы более и менее загрузить планшет, практически не существует. А те, которые есть (например, Microsoft Office), не позволяют работать с уровнем комфорта, сравнимым с ноутбуками. К тому же, профессионального ПО вроде Final Cut Pro, которое разработано специально для macOS или Windows, на iOS гораздо меньше.

Кроме того, сама iOS пока не до конца оптимизирована с точки зрения профессиональных задач — например, в ней до сих пор нет полноценной файловой системы и возможности одновременной работы с несколькими рабочими столами.

При этом производитель упорно пытается внушить потенциальным покупателям, что новые iPad — отличная замена лэптопам, но никак не обычные мультимедийные устройства. На наш взгляд, это не так, и воспринимать планшеты стоит с точки зрения аппаратов для потребления, а не создания контента.

Камера и время автономной работы

Из года в год время автономной работы всех версий iPad остается неизменным и составляет около 10 часов. Новая 11-дюймовая модель не стала исключением — в режиме просмотра видео и серфинга в Сети по Wi-Fi устройство держится два-три дня без подзарядки, если пользоваться им по несколько часов в день. В итоге время работы равняется обещанным 10 часам.

Для компактного портативного устройства, особенно с учетом его высокой производительности, это отличный результат! Поддерживается и быстрая 18-ваттная зарядка. Точную емкость аккумуляторов своих планшетов Apple, как правило, не раскрывает. Но известно, что в iPad Pro 11 (2018) установили батарею на 7812 мАч.





Основная камера в iPad Pro 11 (2018) — 12-мегапиксельная, с диафрагмой f/1.8. Такой же модуль используется и в 12,9-дюймовой модели. Скорее всего, много снимать на планшет вы не будите, но при желании качественный снимок получить можно. Ниже — несколько фотографий, сделанных на iPad Pro 11 (2018):















Резюме

Для описания нового iPad Pro 11 (2018) лучше всего подходит определение «самый». Это самое производительное в мире мобильное устройство, сравнимое или даже превосходящие некоторые ноутбуки. У планшета самая быстрая и удобная система разблокировки по лицу, отличная основная камера, самое большое время автономной работы и прекрасный дисплей.





Но назвать его полноценной заменой ноутбукам, как того хочет Apple, на наш взгляд все же нельзя, даже если подключить к аппарату чехол-клавиатуру и добавить стилус. И дело тут не в недостатке производительности или другой «железной» проблеме, а в операционной системе — iOS 12 явно не дает iPad Pro 11 раскрыться в полный рост, сдерживая потенциал устройства.

Мобильных программ или 3D-игр, которые могли бы по-настоящему загрузить планшет, пока крайне мало. Это же касается и профессионального ПО — мощности на его исполнение у iPad Pro 11 (2018) хватит, но оно преимущественно создается для «взрослых» macOS или Windows, а на iOS представлено в куда меньшей степени.

К тому же, с самой iOS в разрезе профессиональных задач пока не так удобно работать, как со «взрослыми» операционными системами. Подвижки в эту сторону делаются, но полноценной файловой системы и, например, возможности работы одновременно с несколькими рабочими столами в iOS пока нет.

Если рассматривать iPad Pro 11 (2018) как устройство для потребления контента — просмотра фильмов и видео с YouTube перед сном, общения в социальных сетях, прослушивания музыки и игр в «Танки» — вопросов к устройству не возникает.

Но, на наш взгляд, цену в 2599 рублей за iPad Pro 11 (2018) в минимальной конфигурации (64 ГБ, только Wi-Fi) эти задачи не оправдывают. Для этих целей у той же Apple есть и более дешевые устройства, которые справятся ничуть не хуже. Например, простой iPad (2018), который в Беларуси продается по цене от 949 рублей.

За предоставленные на тест планшет благодарим cafeConnect — авторизованного реселлера Apple в Беларуси. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.

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