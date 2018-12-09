ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый, самый, самый: полный обзор iPad Pro 11 (2018)

10.12.2018 12:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На презентации в конце октября компания Apple показала обновленные планшеты iPad Pro на 11 и 12,9 дюймов. Устройства получили систему распознавания лиц Face ID и позиционируются как замена ноутбукам. Мы протестировали 11-дюймовую версию аппарата и рассказываем, способна ли она выступать как полноценная рабочая станция.


Дизайн отточен до совершенства

На личный взгляд автора обзора, дизайн iPad Pro 11 (2018) отточен практически до совершенства — планшет легкий и тонкий (468 грамм, 5,9 миллиметров), его удобно брать с собой, места в сумке или рюкзаке он занимает не больше, чем небольшая кипа бумаг.


По габаритам 11-дюймовый планшет практически не отличается от прошлогоднего 10,5-дюймового устройства (наш полный обзор), а 12,9-дюймовая модель в сравнении со своей предыдущей версией стала даже более компактной.


По толщине iPad Pro 11 (2018) меньше, чем обычный карандаш

От кнопки «Домой» со сканером отпечатков пальцев в новинках решили отказаться — им на смену пришла технология распознавания лиц Face ID, прямо как в последних iPhone. Face ID работает как в вертикальном, так и горизонтальном режимах. Другими словами, планшет узнает вас, как бы вы его не держали — хоть вверх тормашками.


Скорость и точность распознавания вопросов не вызывают — весь процесс занимает не больше секунды. Кроме того, планшеты теперь можно «разбудить» двойным тапом по дисплею, и поиск лица включится автоматически.

Единственный недочет — необходимость после этого провести пальцем по экрану вверх, чтобы попасть на рабочий стол. Это немного раздражает. Впрочем, в iPhone X и новейших iPhone Xs для разблокировки приходится делать тоже самое.

Порта Lightning больше нет

Еще одно важное изменение — переход от порта Lightning к USB Type-C, причем не только в самом планшете, но и в комплектном адаптере питания. Благодаря этому к iPad Pro теперь можно подключать другие устройства — например, фотоаппараты. Или (при наличии специального кабеля) подзаряжать iPhone от планшета. Это удобно.



От 3,5-мм разъема для наушников также отказались — достаточно спорное решение. Особенно с учетом того, что в ноутбуках Apple отдельный аудиоразъем все еще есть.

Последний нюанс — новый способ подзарядки стилуса Apple Pencil второго поколения, который представили вместе с планшетами. Его необходимо приложить к правой грани iPad — после этого стилус примагнитится к специальной сенсорной базе на корпусе и начнет заряжаться.


Фото: The Verge

На наш взгляд, такое решение смотрится куда элегантнее в сравнении со стилусами первого поколения, которые для подзарядки нужно было подключать прямо к порту Lightning в iPad Pro прошлого поколения.

Бескомпромиссный дисплей и отличные динамики

В iPad Pro 11 (2018) устанавливается IPS-экран разрешением в 2388 на 1668 пикселей, что дает ppi в 264 пикселя на дюйм. В 12,9-дюймовой модели разрешение немного выше, но оно также выдает плотность в 264 точки. Других отличий между экранами нет, все выводы ниже в равной степени относятся к обоим планшетам.


Первое, на что обращаешь внимание при взаимодействии с дисплеем iPad Pro 11 (2018), это как плавно и быстро на нем работает интерфейс — например, пролистываются рабочие столы или прокручивается лента новостей в Twitter.

За это стоит благодарить не только улучшенное «железо», но и технологию под названием ProMotion.


Она поднимает частоту развертки дисплея до 120 Гц вместо стандартных 60 Гц. Разница очевидна с первой минуты и заметна невооруженным глазом. Пользоваться устройствами с обычными экранами после 120-герцовой модели уже не так удобно — все время кажется, что что-то работает медленнее, чем нужно.

Но режим с отображением 120 Гц действует не всегда. Например, при просмотре видео частота снижается, чтобы сэкономить процент заряда батареи. К тому же, 120-герцовые дисплеи появились еще в iPad Pro прошлого года, революции тут не произошло.


В остальном перед нами — отличный экран с поддержкой цветового пространства DCI-P3 (точнее передает оттенки красного и зеленого) и технологии True Tone, адаптирующей панель на более теплые или холодные тона в зависимости от окружающего освещения. Максимальной яркости достаточно.

В общем, претензий к дисплею iPad Pro 11 (2018) у нас не возникло — работать с экраном по-настоящему приятно. Предположим, что в следующем поколении устройств IPS-матрицу могут заменить на OLED — тогда цветопередача станет еще контрастнее, с более глубоким черным. Но и сейчас с этим особых проблем нет.


Пару слов о встроенных мультимедийных динамиках: всего их четыре штуки, по два с верхней и нижней сторон устройства. Они создают неплохой стереоэффект, не хрипят на высокой громкости и даже дают ощутимые басы. Словом, их хватит не только, чтобы посмотреть ролик в YouTube, но и с комфортом послушать музыку без сторонних колонок.

Мощнее многих ноутбуков

Производительность — самая скучная и вместе с тем важная часть во всем обзоре. Благодаря процессору Apple A12X Bionic новые iPad Pro (2018) показывают мощность, сравнимую или даже превосходящую таковую в некоторых ноутбуках.

В тесте AnTuTu наш планшет набрал около 560 тысяч баллов — абсолютный рекорд среди всех когда-либо протестированных нами аппаратов (включая смартфоны). Говорить о каком-либо недостатке по мощности, даже в разрезе задела на пару лет вперед, не приходится.


Для сравнения: флагманские iPhone Xs с процессором Apple A12 (без приставки Х в названии) набирают в AnTuTu больше 300 тысяч очков — уже этого более чем достаточно, чтобы забыть о проблемах с неработающими приложениями любой сложности или «заедающими» анимациями.

Но деть всю доступную на iPad Pro 11 (2018) мощь пока особо некуда, и проблема тут скорее кроется в программном обеспечении. Из-за мобильной iOS 12 полноценно работать на iPad Pro 11 (2018) получается с трудом, хотя аппаратно подобное вполне возможно.

Программ, которые могли бы более и менее загрузить планшет, практически не существует. А те, которые есть (например, Microsoft Office), не позволяют работать с уровнем комфорта, сравнимым с ноутбуками. К тому же, профессионального ПО вроде Final Cut Pro, которое разработано специально для macOS или Windows, на iOS гораздо меньше.

Кроме того, сама iOS пока не до конца оптимизирована с точки зрения профессиональных задач — например, в ней до сих пор нет полноценной файловой системы и возможности одновременной работы с несколькими рабочими столами.

При этом производитель упорно пытается внушить потенциальным покупателям, что новые iPad — отличная замена лэптопам, но никак не обычные мультимедийные устройства. На наш взгляд, это не так, и воспринимать планшеты стоит с точки зрения аппаратов для потребления, а не создания контента.

Камера и время автономной работы

Из года в год время автономной работы всех версий iPad остается неизменным и составляет около 10 часов. Новая 11-дюймовая модель не стала исключением — в режиме просмотра видео и серфинга в Сети по Wi-Fi устройство держится два-три дня без подзарядки, если пользоваться им по несколько часов в день. В итоге время работы равняется обещанным 10 часам.

Для компактного портативного устройства, особенно с учетом его высокой производительности, это отличный результат! Поддерживается и быстрая 18-ваттная зарядка. Точную емкость аккумуляторов своих планшетов Apple, как правило, не раскрывает. Но известно, что в iPad Pro 11 (2018) установили батарею на 7812 мАч.


Основная камера в iPad Pro 11 (2018) — 12-мегапиксельная, с диафрагмой f/1.8. Такой же модуль используется и в 12,9-дюймовой модели. Скорее всего, много снимать на планшет вы не будите, но при желании качественный снимок получить можно. Ниже — несколько фотографий, сделанных на iPad Pro 11 (2018):








Резюме

Для описания нового iPad Pro 11 (2018) лучше всего подходит определение «самый». Это самое производительное в мире мобильное устройство, сравнимое или даже превосходящие некоторые ноутбуки. У планшета самая быстрая и удобная система разблокировки по лицу, отличная основная камера, самое большое время автономной работы и прекрасный дисплей.


Но назвать его полноценной заменой ноутбукам, как того хочет Apple, на наш взгляд все же нельзя, даже если подключить к аппарату чехол-клавиатуру и добавить стилус. И дело тут не в недостатке производительности или другой «железной» проблеме, а в операционной системе — iOS 12 явно не дает iPad Pro 11 раскрыться в полный рост, сдерживая потенциал устройства.

Мобильных программ или 3D-игр, которые могли бы по-настоящему загрузить планшет, пока крайне мало. Это же касается и профессионального ПО — мощности на его исполнение у iPad Pro 11 (2018) хватит, но оно преимущественно создается для «взрослых» macOS или Windows, а на iOS представлено в куда меньшей степени.

К тому же, с самой iOS в разрезе профессиональных задач пока не так удобно работать, как со «взрослыми» операционными системами. Подвижки в эту сторону делаются, но полноценной файловой системы и, например, возможности работы одновременно с несколькими рабочими столами в iOS пока нет.

Если рассматривать iPad Pro 11 (2018) как устройство для потребления контента — просмотра фильмов и видео с YouTube перед сном, общения в социальных сетях, прослушивания музыки и игр в «Танки» — вопросов к устройству не возникает.

Но, на наш взгляд, цену в 2599 рублей за iPad Pro 11 (2018) в минимальной конфигурации (64 ГБ, только Wi-Fi) эти задачи не оправдывают. Для этих целей у той же Apple есть и более дешевые устройства, которые справятся ничуть не хуже. Например, простой iPad (2018), который в Беларуси продается по цене от 949 рублей.

За предоставленные на тест планшет благодарим cafeConnect — авторизованного реселлера Apple в Беларуси. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные модели iPad:

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет уже официально продается в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Разведенка запела": Рита Дакота жестко припечатала Ольгу Бузову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика