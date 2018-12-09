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Генеральный директор «Аливарии»: Пиво становится частью культурного отдыха

10.12.2018 12:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Генеральный директор «Аливарии»: Пиво становится частью культурного отдыха
АиФ

- Как в Беларуси изменилась культура потребления пива за последние три года?

- В нашей стране в последние годы изменился именно формат потребления пива. Людей все больше притягивает атмосфера пабов и ресторанов, где можно встретиться с друзьями и провести время за вкусной едой и напитками. Меняется образ пива, оно воспринимается как демократичный, натуральный напиток, который предполагает хорошее общение в самых разных ситуациях – от дома до многотысячного пивного фестиваля. Это именно та идея, которую продвигает наша компания.

- Как компания «Аливария» помогает популяризации этой идеи?

- Как социально ответственная компания и часть международной Carlsberg Group «Аливария» реализует в Беларуси программу устойчивого развития Группы, одно из направлений которой – популяризация ответственного потребления пива. Каждый год мы организуем проекты, чтобы донести основную мысль: употреблять пиво можно и нужно культурно. Например, в этом году мы в третий раз провели европейский фестиваль пива и еды A-Fest, где можно было воочию убедиться в том, что это культурный праздник, куда люди приходили семьями и отлично проводили время.

- Как изменились вкусовые предпочтения белорусов?

- Во всем мире растет тренд здорового образа жизни. Соответственно, растет потребление безалкогольного пива. Так, в январе-сентябре 2018 года в Беларуси эта категория выросла на 13,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рынок же обычного пива вырос на 4,9%.

В портфеле нашей компании безалкогольное пиво представлено двумя позициями: «Балтика 0» и «Балтика 0 Пшеничное». То, как рынок принял эти продукты, превзошло все наши ожидания, и мы в дальнейшем будем их развивать.

Несмотря на быстрорастущую популярность безалкогольного пива, в Беларуси есть определенные сложности в его продвижении. Оно попадает под те же рекламные ограничения, что и обычное пиво и слабоалкогольные напитки.  Мы хорошо понимаем позицию тех, кто регулирует этот закон. Раньше считалось, что реклама безалкогольного пива будет стимулировать к покупке алкогольных напитков, но продажи показывают, что это не так. Рост рынка безалкогольного пива практически в три раза опережает рост рынка обычного пива, это два независимых продукта, интересных разной аудитории.

- В этом году компания выпустила на рынок еще один безалкогольный напиток – квас «Аліварскі». Как отреагировали белорусы на новый продукт?

- Нужно сказать, ответственность была высокая: для нас квас – это выход в новую категорию. Но мы были уверены, что стоит рискнуть, так как квас – это один из популярных в Беларуси напитков. С нашим приходом на рынок категория получила новый толчок: рынок кваса вырос на тот же объем, что продали мы. А белорусы очень тепло отреагировали на новый продукт.

Генеральный директор «Аливарии»: Пиво становится частью культурного отдыха Правда ли, что пиво лечит печень?

- Что еще из портфеля компании пользуется спросом у потребителя?

- Традиционно высоким спросом пользуются местная линейка пива и ее сорта «Аливария Золотое», «Аливария Porter», Karol Jan Blonde. Мне очень нравится вкус нашего рождественского пива «Аливария Калядны Цуд». Мы можем гордиться своей продукцией. «Аливария Золотое» стало первым белорусским пивом, которое получило пивной «Оскар» – престижную награду Crystal Taste Award Международного института вкуса и качества. Хорошим спросом пользуются известные бренды Carlsberg Group: Tuborg, Carlsberg, «Балтика», Grimbergen и др. Безусловно, потребителю интересно пробовать новые вкусы из разных стран и культур. Но, я уверен, белорусы все равно будут отдавать предпочтение национальным брендам, таким как «Аливария». Высокое качество еще раз подтверждается нашей очередной наградой – престижным титулом «Народная марка». Всего несколько дней назад  «Аливария» стала лучшей в номинации «Производитель пива».

 
 
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Генеральный директор «Аливарии» Олег Хайдакин рассказал «АиФ» о повышении культуры потребления пива и о том, как это повлияло на вкусовые предпочтения белорусов.
 
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