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BMW в Жлобинском районе съехало в мелиоративный канал

10.12.2018 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
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BMW в Жлобинском районе съехало в мелиоративный канал
Фото из открытых источников

Трагедия произошла 9 декабря днем. За рулем BMW был мужчина 1981 года рождения. Он ехал по дороге Жлобин-Сельное в направлении деревни Папоротное. 

На 17-м километре водитель не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину и съехал в мелиоративный канал. Лед проломился, и авто погрузилось в воду. 

Водитель и ехавший на заднем сиденье пассажир 1959 года рождения погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспектора отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарью СМОЛЯК

Обстоятельства происшествия выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

BMW в Жлобинском районе съехало в мелиоративный канал
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