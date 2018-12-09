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BMW в Жлобинском районе съехало в мелиоративный канал
10.12.2018 12:12 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 9 декабря днем. За рулем BMW был мужчина 1981 года рождения. Он ехал по дороге Жлобин-Сельное в направлении деревни Папоротное.
На 17-м километре водитель не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину и съехал в мелиоративный канал. Лед проломился, и авто погрузилось в воду.
Водитель и ехавший на заднем сиденье пассажир 1959 года рождения погибли, сообщает
Обстоятельства происшествия выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В результате ДТП погибли двое.
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