BMW в Жлобинском районе съехало в мелиоративный канал

Трагедия произошла 9 декабря днем. За рулем BMW был мужчина 1981 года рождения. Он ехал по дороге Жлобин-Сельное в направлении деревни Папоротное.

На 17-м километре водитель не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину и съехал в мелиоративный канал. Лед проломился, и авто погрузилось в воду.

Водитель и ехавший на заднем сиденье пассажир 1959 года рождения погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспектора отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарью СМОЛЯК.

Обстоятельства происшествия выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Жлобинском районе в ДТП погибли мать и сын Подробнее