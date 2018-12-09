"Разведенка запела": Рита Дакота жестко припечатала Ольгу Бузову



Рита Дакота. Фото: www.globallookpress.com

прибавила к своим многочисленным регалиям – актриса, ведущая, дизайнер и многое другое – звание певицы вскоре после того, как развелась с футболистом. Именно на это время пришелся небывалый взлет популярности артистки, которая внезапно начала выпускать хит за хитом и собирать полные залы восторженных поклонников.В похожую ситуацию попала, о которой вновь заговорила вся страна после того, как стало известно о ее разводе с. Взлет популярности произошел и в этом случае, причем многие решили, что это своего рода пиар-ход. Однако сама певица настаивает, что разрыв абсолютно реален, а сравнивать ее и Ольгу Бузову – некорректно.подчеркнула она в разговоре с ведущей программы "Нежный редактор"– подчеркнула она.В этих словах многие усмотрели не слишком тщательно скрытую критику Ольги Бузовой. Мол, пришла на эстраду со стороны, быстро конвертировала скандальную славу в популярность и почивает на лаврах, не имея ни специального образования, ни особого таланта к пению.Впрочем, сама Рита Дакота заверила, что как к человеку к новоявленной певице относится очень хорошо.заключила Рита Дакота.