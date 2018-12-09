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К концу года риски для рубля обострились

10.12.2018 12:22 — Разное | UDF  
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Жанна Кулакова
За последнюю неделю белорусский рубль укрепился. Курс доллара вырос на 0,1% до 2,1329, евро подешевел на 0,04% до 2,4253, а курс российского рубля упал на 0,4% до 3,1894. В целом к корзине национальная валюта прибавила 0,2%.

Произошедшие изменения курсов валют обусловлены в основном внешними факторами, в частности, ослаблением российского рубля. На фоне падения нефтяных котировок и сохраняющихся геополитических рисков российская валюта вновь двинулась вниз. Ее курс упал и на нашем рынке, а доллар, как и обычно в таких случаях, подрос. При этом снижение курса евро обусловлено падением этой валюты на международном рынке.

5—7 декабря в Вене проходила очередная встреча ОПЕК, и на момент подготовки материала окончательные ее итоги были неясны. В частности, по-прежнему под вопросом дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Накануне саммита многие страны выражали готовность сократить добычу, однако продолжительность переговоров указывает на то, что они идут нелегко.

Очевидно, есть существенные противоречия. Нефть реагирует на ход встречи скорее негативно, котировки снижаются. Конечно, есть шанс, что в конечном итоге принятое решение поддержит нефтяной рынок, однако пока всё свидетельствует об обратном. Так или иначе, дальнейшая судьба цен на нефть по-прежнему под вопросом, что не добавляет оптимизма в отношении перспектив валютного рынка России. Внешние риски по-прежнему остаются актуальными для белорусского рубля.

К концу календарного года обострились и внутренние риски. По итогам ноября 2018 года на внутреннем валютном рынке второй раз в этом году был зафиксирован дефицит иностранной валюты: население, предприятия и нерезиденты в совокупности купили на 20,8 млн долларов больше, чем продали.

Ранее такое случалось в сентябре — дефицит тогда был более существенный, почти 150 млн долларов.

Продажи валюты традиционно сокращаются к концу календарного года, и это может оказывать давление на курс белорусского рубля в обозримой перспективе.

Дополнительным фактором давления может также стать «освоение» профицита республиканского бюджета в начале 2019 года — правительство намерено направить сэкономленные деньги на погашение и обслуживание валютного госдолга, и этот процесс может сопровождаться активными покупками иностранной валюты на внутреннем рынке.

С учетом всех обстоятельств, не исключено, что в ближайшие месяц-два белорусский рубль будет постепенно слабеть.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За последнюю неделю белорусский рубль укрепился.
 
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