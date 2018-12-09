Вместо отставки - могила. В России назначен новый начальник ГРУ



Игорь Костюков

Об этом в понедельниксообщил источник в военном ведомстве.- сказал собеседник агентства.Напомним,был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГРУ после смерти бывшего главы ГРУ Игоря Коробова в конце ноября. Ему было 62 года.Тогда сообщалось, что Коробов умер послеНо привлекает внимание не этот факт, а то, что предшественник Коробоватакже умер на своем посту.По официальной версии Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на своей даче в Московской области, причиной смерти стал сердечный приступ.А вот частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Сергун на самом деле умер 1 января в Ливане. Эта страна считается