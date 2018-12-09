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Вместо отставки - могила. В России назначен новый начальник ГРУ
Игорь Костюков
Об этом в понедельник
"Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Напомним, Игорь Костюков был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГРУ после смерти бывшего главы ГРУ Игоря Коробова в конце ноября. Ему было 62 года.
Тогда сообщалось, что Коробов умер после "тяжелой продолжительной болезни".
Но привлекает внимание не этот факт, а то, что предшественник Коробова Игорь Сергун также умер на своем посту.
По официальной версии Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на своей даче в Московской области, причиной смерти стал сердечный приступ.
А вот частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Сергун на самом деле умер 1 января в Ливане. Эта страна считается "очагом работы всех мировых разведывательных служб".
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Начальником ГРУ впервые в современной истории назначен моряк.
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