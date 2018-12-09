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Вместо отставки - могила. В России назначен новый начальник ГРУ

10.12.2018 12:13 — Разное | UDF  
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Игорь Костюков
Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ впервые в современной истории этой страны назначен моряк - вице-адмирал Игорь Костюков.

Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Игорь Костюков был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГРУ после смерти бывшего главы ГРУ Игоря Коробова в конце ноября. Ему было 62 года.

Тогда сообщалось, что Коробов умер после "тяжелой продолжительной болезни".

Но привлекает внимание не этот факт, а то, что предшественник Коробова Игорь Сергун также умер на своем посту.

По официальной версии Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на своей даче в Московской области, причиной смерти стал сердечный приступ.

А вот частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Сергун на самом деле умер 1 января в Ливане. Эта страна считается "очагом работы всех мировых разведывательных служб".

 
 
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Начальником ГРУ впервые в современной истории назначен моряк.
 
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