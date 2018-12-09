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Российская прокуратура взялась за сардельки для Росгвардии

10.12.2018 12:09 — Разное | UDF  
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Глава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: ТАСС
Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят поставщика продуктов питания для Росгвардии.

Федеральная служба безопасности обратила внимание на коррупционную схему за несколько месяцев до расследования российского оппозиционера Алексея Навального, пишет rbc.ru.

По сведениям rbc.ru, ФАС возбудила дело о «наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе во время поставки продуктов Росгвардии с мясокомбината «Дружба народов». Российское издание пишет, что инициатором возбуждения дела была ФСБ.

В распоряжении РБК появилось письмо руководителя отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В.А. Вертея заместителю руководителя ФАС Даниилу Фесюку с грифом «для служебного пользования». Из письма следует, что в ходе закупок продуктов питания для Росгвардии были использованы «коррупционноемкие» схемы.

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В расследовании Навального утверждается, что фирма, которой руководит бывший коллега командующего Росгвардией, получила эксклюзивное право на поставки продуктов питания для 340 000 солдат. Продукты приобретались по завышенным ценам. Таким правом компанию «Дружба народов» наделил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, говорится в расследовании. В ответ на обвинения со стороны ФБК генерал Виктор Золотов пообещал сделать из Алексея Навального «сочную отбивную» и назвал оппозиционера «изделием из американской пробирки». В ответ на это Навальный опубликовал расследование о шикарных имениях и квартирах Золотова.

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Военная прокуратура и ФАС проверят поставщика продуктов питания для Росгвардии.
 
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