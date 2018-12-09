Российская прокуратура взялась за сардельки для Росгвардии



Глава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности обратила внимание на коррупционную схему за несколько месяцев до расследования российского оппозиционера, пишетПо сведениям rbc.ru, ФАС возбудила дело о «наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе во время поставки продуктов Росгвардии с мясокомбината «Дружба народов». Российское издание пишет, что инициатором возбуждения дела была ФСБ.В распоряжении РБК появилось письмо руководителя отдела управления ФСБ по Росгвардии полковниказаместителю руководителя ФАСс грифом «для служебного пользования». Из письма следует, что в ходе закупок продуктов питания для Росгвардии были использованы «коррупционноемкие» схемы.В расследовании Навального утверждается, что фирма, которой руководит бывший коллега командующего Росгвардией, получила эксклюзивное право на поставки продуктов питания для 340 000 солдат. Продукты приобретались по завышенным ценам. Таким правом компанию «Дружба народов» наделил Председатель Правительства РФ, говорится в расследовании. В ответ на обвинения со стороны ФБК генерализ Алексея Навальногои назвал оппозиционера. В ответ на это Навальный опубликовал расследование о шикарных имениях и квартирах Золотова.