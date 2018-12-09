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Угрожал прыгнуть с 8-метровой высоты: милиционеры два часа вели переговоры с самоубийцей
9 декабря работники Светлогорской ТЭЦ заметили, что по трубам теплотрассы ходит молодой человек, сообщает
Слезать оттуда он не соглашался, и на место происшествия вызвали спасателей и милицию.
Согласно Всемирной организации здравоохранения, Беларусь занимает пятое место в мире и третье в Европе по количеству самоубийств – 26 случаев на 100 тыс. человек.
Когда к парню попытались приблизиться, он начал угрожать, что спрыгнет вниз с 8-метровой высоты. После этого милиционеры начали переговоры и более полутора часов уговаривали мужчину одуматься. Одному из милиционеров удалось подняться наверх. После долгой беседы парень спустился вниз.
По словам очевидцев, молодой человек был в неадекватном состоянии, но запаха алкоголя от него не было. Его забрала «скорая помощь». По некоторым сведениям, парня увезли в Гомель в отделение психиатрии.
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Работники Светлогорской ТЭЦ заметили, что по трубам теплотрассы ходит молодой человек.
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