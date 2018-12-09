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Курс доллара упал до минимума за две недели на старте торгов 10 декабря
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:09:
Курс доллара упал на 0,0069 рубля до 2,1260 BYN/USD. Доллар дешевеет уже третий раз подряд и оказывается на минимуме за 14 дней.
Курс евро в первые минуты торгов пока не изменился — 2,4253 BYN/EUR.
Курс российского рубля подскочил на 0,0129 рубля до 3,2023 BYN/100 RUB.
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В первые минуты торгов валютная корзина подорожала на 0,11%.
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