Прогноз курса рубля на неделю: нефть поддерживает российскую валюту

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Переговоры были не простыми, и вплоть до вечера 7 декабря казалось, что не удастся прийти к единому мнению. Из-за этого нефть на мировом рынке дешевела, а курс доллара США на Московской бирже даже немного превысил уровень в 67 рублей за доллар. Но участникам совещания в Вене удалось договориться о снижении добычи нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в день, и на 400 тыс. баррелей в день другими странами.Это привело к резкому укреплению рубля, в результате чего курс доллара на Московской бирже вечером 7 декабря опустился до 65,99 рублей.Можно ожидать, что российский рубль в ближайшие дни получит поддержку и от Банка России, который может увеличить свою ключевую ставку на заседании Совета директоров 14 декабря. Именно этого ожидают, в частности, эксперты Росбанка. Их прогноз основан на довольно существенных темпах роста потребительских цен в ноябре, составивших 3,8% в годовом выражении. Вероятность роста ключевой ставки эксперты оценили в 60%, вероятность сохранения — в 40%, а снижение ставки они исключили.Впрочем, согласно опросу 16 экономистов, проведенному информационным агентством Bloomberg, только 6 ожидают увеличения ключевой ставки, остальные считают, что она не изменится.В то же время, глава Банка Россииеще 21 ноября в своем выступлении на пленарном заседании по денежно-кредитной политике в Госдуме сделала намек на то, что ставка будет повышена. Она заявила, что баланс рисков для российской экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков.Правда, 28 ноября на форуме «Россия зовет» она была более осторожна в своих высказываниях и сообщила только то, что ЦБ принимает решение о ставке, исходя из трехлетнего прогноза, а также опираясь на устойчивые тенденции. Как именно это делает ЦБ, Эльвира Набиуллина не пояснила.Исходя же из реальной практики действий ЦБ, можно сделать вывод, что банк стремится укреплять рубль в целях сдерживания инфляции. В связи с этим можно ожидать, что ЦБ все же повысит ключевую ставку 14 декабря, что поддержит рубль.Банк России обнаружил россиян, которые сумками скупали наличные доллары, но никогда их не продавалиВ то же время, давление на рубль может оказать дальнейшее обострение конфликта РФ с Украиной, но оно невелико, так как западные страны явно не спешат предпринимать решительные действия.Таким образом, в течение второй недели декабря можно ожидать колебаний курса доллара на Московской бирже в пределах 65–66 рублей за доллар.