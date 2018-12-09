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Прогноз курса рубля на неделю: нефть поддерживает российскую валюту

10.12.2018 11:53 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Страны ОПЕК и их партнеры 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти, что вызовет рост цен на нее, а также поможет рублю укрепиться против доллара и евро.

Переговоры были не простыми, и вплоть до вечера 7 декабря казалось, что не удастся прийти к единому мнению. Из-за этого нефть на мировом рынке дешевела, а курс доллара США на Московской бирже даже немного превысил уровень в 67 рублей за доллар. Но участникам совещания в Вене удалось договориться о снижении добычи нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в день, и на 400 тыс. баррелей в день другими странами.

Это привело к резкому укреплению рубля, в результате чего курс доллара на Московской бирже вечером 7 декабря опустился до 65,99 рублей.

Можно ожидать, что российский рубль в ближайшие дни получит поддержку и от Банка России, который может увеличить свою ключевую ставку на заседании Совета директоров 14 декабря. Именно этого ожидают, в частности, эксперты Росбанка. Их прогноз основан на довольно существенных темпах роста потребительских цен в ноябре, составивших 3,8% в годовом выражении. Вероятность роста ключевой ставки эксперты оценили в 60%, вероятность сохранения — в 40%, а снижение ставки они исключили.

Впрочем, согласно опросу 16 экономистов, проведенному информационным агентством Bloomberg, только 6 ожидают увеличения ключевой ставки, остальные считают, что она не изменится.

В то же время, глава Банка России Эльвира Набиуллина еще 21 ноября в своем выступлении на пленарном заседании по денежно-кредитной политике в Госдуме сделала намек на то, что ставка будет повышена. Она заявила, что баланс рисков для российской экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков.

Правда, 28 ноября на форуме «Россия зовет» она была более осторожна в своих высказываниях и сообщила только то, что ЦБ принимает решение о ставке, исходя из трехлетнего прогноза, а также опираясь на устойчивые тенденции. Как именно это делает ЦБ, Эльвира Набиуллина не пояснила.

Исходя же из реальной практики действий ЦБ, можно сделать вывод, что банк стремится укреплять рубль в целях сдерживания инфляции. В связи с этим можно ожидать, что ЦБ все же повысит ключевую ставку 14 декабря, что поддержит рубль.

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В то же время, давление на рубль может оказать дальнейшее обострение конфликта РФ с Украиной, но оно невелико, так как западные страны явно не спешат предпринимать решительные действия.

Таким образом, в течение второй недели декабря можно ожидать колебаний курса доллара на Московской бирже в пределах 65–66 рублей за доллар.

 
 
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Страны ОПЕК и их партнеры 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти.
 
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