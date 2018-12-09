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Сколько белорусов находится за чертой бедности и в каком регионе больше всего бедняков

10.12.2018 12:39 — Разное | Tut.by  
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За чертой бедности в январе−сентябре находилось 5,6% белорусов — их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума. Год назад этот показатель составлял 5,9%. Это следует из оперативных данных Белстата по распределению населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего бедняков.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

На конец сентября в Беларуси проживало 9 миллионов 477,1 тысячи человек. Получается, что за национальной чертой бедности в январе−сентябре находились почти 530,7 тысячи человек. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей не превышали бюджет прожиточного минимума. С 1 августа БПМ вырос до 213,67 рубля.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, выше всего удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ в Брестской области — 8,1%, а ниже всего — в Минске (1,2%).

За год количество бедняков уменьшилось во всех регионах.

Сколько белорусов находится за чертой бедности  
регион в январе−сентябре 2018 года в январе−сентябре 2017 года  
Брестская 8,1% 8,4%  
Витебская 6,8% 7,1%  
Гомельская 7,7% 8,2%  
Гродненская 4,6% 5%  
Минск 1,2% 1,5%  
Минская 5% 5,3%  
Могилевская 7% 7,6%  
по стране 5,6% 5,9%  

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершать покупки и оплачивать услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

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Теги: Минск
 
 
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