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Сколько белорусов находится за чертой бедности и в каком регионе больше всего бедняков
За чертой бедности в январе−сентябре находилось 5,6% белорусов — их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума. Год назад этот показатель составлял 5,9%. Это следует из оперативных данных Белстата по распределению населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего бедняков.
На конец сентября в Беларуси проживало 9 миллионов 477,1 тысячи человек. Получается, что за национальной чертой бедности в январе−сентябре находились почти 530,7 тысячи человек. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей не превышали бюджет прожиточного минимума. С 1 августа БПМ
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, выше всего удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ в Брестской области — 8,1%, а ниже всего — в Минске (1,2%).
За год количество бедняков уменьшилось во всех регионах.
На проблему малообеспеченных ранее
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах Беларуси больше всего бедняков.
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