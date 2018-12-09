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В Литве открывается ферма по выращиванию сверчков для еды

10.12.2018 12:33 — Разное | Ежедневник  
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В Литве открывается ферма по выращиванию сверчков для еды

В начале 2019 года компания Maistinių vabzdžių ferma официально займется новой для Литвы, но популярной в соседних странах деятельностью — будет выращивать сверчков для употребления их в пищу.

В деревне Буйвиджяй возле Вильнюса в здании площадью около 800 кв. м вскоре создадут необходимые для этого условия. В оборудование помещений и необходимый инвентарь уже инвестировали почти 150 000 евро, пишет delfi.ee.

“Сначала ферма не будет большой, но при благопроятной ситуации будем расширяться и скорее всего одними сверчками не ограничимся”, — сказал владелец фермы Андрюс Станисловайтис.

В Европе все чаще говорят об употреблении в пищу различных насекомых, все больше людей решается отведать блюда с необычными ингредиентами. Для большинства жителей Литвы это еще экзотика. Однако в Эстонии и Финляндии в последние несколько лет продукты из сверчков уже заняли свою нишу на рынке — в Финляндии сейчас спрос на сверчков превышает предложение.

Главным образом ферма в Буйвиджяе будет производить муку из сверчков. В планах на первый год – выпустить 2 тонны этого продукта. По своим свойствам такая мука практически не отличается от обычной. В некоторых странах Европы её уже применяют при изготовлении кондитерских изделий.

 
 
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В начале 2019 года компания Maistinių vabzdžių ferma официально займется новой для Литвы, но популярной в соседних странах деятельностью — будет выращивать сверчков для...
 
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