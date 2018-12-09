Сообщение о минировании на площади Независимости не подтвердилось - ГУВД

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании на площади Независимости не подтвердилось, проверка показала отсутствие опасных предметов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Была проведена проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов и взрывчатых веществ. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - проинформировали в ГУВД. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности того, кто звонил в милицию.

Как сообщалось, сегодня в 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Минска позвонил неизвестный и сообщил о минировании на площади Независимости. Незамедлительно на указанное место выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Территория пл.Независимости была оцеплена, люди с этого участка были эвакуированы.-0-