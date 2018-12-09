Беларус открыл хостел с видом на БелАЭС

В 18 километрах от Островца, рядом с БелАЭС, одиноко стоят два дома. И если один совсем обветшал, то второй выглядит хорошо. Realt.by выяснил , что это дом-хостел, собственник которого тут появляется редко, поэтому нанял доверенное лицо − Андрея. Именно он отвечает за все вопросы по хостелу.

Мужчина рассказал, что сейчас одна организация арендует сразу весь дом. «Зимой у строителей работы мало, поэтому сейчас дом заселен только наполовину. В данный момент у нас проживает шесть или семь человек, но максимальная вместимость коттеджа − 12 человек», − рассказывает Андрей. По его словам, близость АЭС − это не так и страшно: «Возле дома мы организовали волейбольную площадку, примыкающее поле − отличная территория для того, чтобы погонять в футбол. Рабочим людям, которые строят АЭС, здесь нравится».

Дом, конечно, ремонтировали − разобрались с фасадом и утеплили крышу. Но Андрей говорит, что это постройку просто «омолодили». Сейчас в хостеле есть электричество, собственная канализация, два санузла. Мужчина приезжает сюда раз в неделю: «Чаще не требуется. Сейчас проводим мелкие ремонтные работы».

В будущем собственник думает создать здесь агроусадьбу, учитывая специфику места. Андрей отмечает, что есть много скептиков, которые опасаются близкого расположения к АЭС: «Но я лично ознакомился с некоторой документацией и могу сказать, что степень защиты от радиации очень сильная». К плюсам дома он относит то, что он стоит рядом с дорогой, а это удобно для командировочных, которые работают на АЭС.

Про себя Андрей говорит, что выучился на энергоменеджера в Минске: «Сейчас работаю индивидуальным предпринимателем. В Островец переехал примерно в 2005 году еще ребенком и уезжать отсюда никуда пока не планирую. Город мне нравится − он быстро растет и развивается. <...> Я знаю даже нескольких руководителей довольно высоких рангов, которые приезжали в Островец на работу, а потом решали построить здесь дом для своей семьи. И это безусловно положительная тенденция для города».

Мужчина отмечает, что два года назад Островец был единственным городом, где неуклонно рос спрос на недвижимость. При этом средняя цена на квадратный метр в Островце довольно высокая − 650 долларов за квадратный метр. Видимо, причина в довольно высоких зарплатах местных жителей и выгоде от сдачи домов в аренду строителям АЭС.