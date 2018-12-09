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Беларуса осудили за насилие над милицией. Он доказывал, что избивали его

10.12.2018 12:10 — Разное | KYKY  
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В Бресте суд огласил приговор 35-летнему Сергею Яросю и 30-летнему Александру Гутько, признав их виновными в насилии над сотрудниками милиции. Они свою вину отрицали, а после инцидента, который случился больше года назад, у Сергея врачи диагностировали переломы трёх рёбер, кровоподтеки и ссадины на голове, торсе, руках и бедрах. Но дело против милиционеров, которые, возможно, избили Ярося, закрыли, пишет TUT.by.

Решение суда

Суд признал мужчин виновными в насилии в отношении сотрудников милиции. Сергея Ярося приговорили к двум годам тюрьмы, Александра Гутько − к трём годам «химии». Обоих обязали солидарно возместить 300 рублей морального вреда потерпевшему участковому Георгию Осинкину, а второму потерпевшему − милиционеру-водителю Юрию Матвийчуку − компенсацию в размере 150 рублей выплатит только Ярось. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Что за инцидент

Всё произошло 11 сентября. Сергей с друзьями отдыхали на своём участке в частном секторе, жарили шашлыки, выпивали. Примерно в 18:00 соседка вызвала милицию из-за громкой музыки. На место приехали участковый Георгий Осинкин и милиционер-водитель Юрий Матвийчук. 

По данным следствия, во время «разборок» Гутько схватил участкового за форму в области груди и стал выталкивать в сторону калитки, а также толкнул рукой в спину, «чем причинил физическую боль и побои, а также повредил правый нагрудный карман». Сергея обвиняют в том, что он ударил милиционера-водителя по предплечью и толкнул в спину, чем также «причинил физическую боль и побои». Милиционеры вышли с территории участка и позвонили в дежурную часть, приехал наряд Департамента охраны.

По словам Осинкина, он постучал в забор и потребовал открыть калитку, но мужчины отказались это делать и использовали нецензурную брань: «Тогда я залез на забор и потребовал, чтобы открыли калитку. На что Ярось сказал, что если я перелезу, то он меня ударит. Там, конечно, было с нецензурной бранью. То есть он мне действительно угрожал. Но я даже не успел ни перелезть, ни слезть, а мне уже последовал удар брусом». Ярось, по словам участкового, нанёс ему «толчковый удар» в бок. Осинкин перелез на участок мужчины, но тот бросил в него брусом и попал в левое предплечье. Затем Ярось взял деревянную палку. Осинкин достал оружие и приказал оставаться на местах, те не подчинились. Участковый выстрелил в воздух. К тому моменту на участок залезли сотрудники Департамента охраны. Всех задержали и доставили в РОВД. 

На суде обвиняемые всё отрицали и говорили, что не применяли насилие. По словам мужчин, они изначально согласились выключить музыку, но попросили участкового и водителя покинуть территорию. Сергей настаивал, что ему нанесли травы при задержании. После выхода из РОВД он обратился за медпомощью, у него диагностировали переломы двух ребер слева и одного справа, а также кровоподтеки и ссадины на голове, торсе, руках и бедрах. Эксперт заключил у него менее тяжкие телесные повреждения (по признаку длительности расстройства здоровья − на срок не более четырех месяцев).

Спустя больше чем полгода, 7 мая 2018 года, Брестский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием. Осинкина, Матвийчука и коллегу из Департамента охраны обвинили в применении насилия к Сергею Яросю. Но 30 сентября дело прекратили «за отсутствием состава преступления».

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте суд огласил приговор 35-летнему Сергею Яросю и 30-летнему Александру Гутько, признав их виновными в насилии над сотрудниками милиции. Они свою вину...
 
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