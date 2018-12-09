В ТЦ «Столица» работают сапёры, людей эвакуировали. Кто-то сообщил милиции о бомбе

Сегожня, 10 декабря, в 9:42 в милицию позвонил неизвестный, который сообщил о бомбе «на площади Ленина» − хотя речь шла, кажется, о площади Независимости и торговом центре «Столица». На место приехали сапёры, а людей эвакуировали. «Столица» закрыта до 12:00, пишет TUT.by.

Также закрыт подземный переход в сторону педагогического университета на площади Независимости. Как сообщил один из очевидцев, в ТЦ никого не пускают, «а тех, кто успел войти, не выпускают на площадь». Владимир Порхомцев, официальный представитель Внутренних войск МВД, заявил: «На площадь выбыла саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра Внутренних войск. Специалисты уже на месте и приступают к работе. Сообщение проверяется».