ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ТЦ «Столица» работают сапёры, людей эвакуировали. Кто-то сообщил милиции о бомбе

10.12.2018 11:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегожня, 10 декабря, в 9:42 в милицию позвонил неизвестный, который сообщил о бомбе «на площади Ленина» − хотя речь шла, кажется, о площади Независимости и торговом центре «Столица». На место приехали сапёры, а людей эвакуировали. «Столица» закрыта до 12:00, пишет TUT.by.

Также закрыт подземный переход в сторону педагогического университета на площади Независимости. Как сообщил один из очевидцев, в ТЦ никого не пускают, «а тех, кто успел войти, не выпускают на площадь». Владимир Порхомцев, официальный представитель Внутренних войск МВД, заявил: «На площадь выбыла саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра Внутренних войск. Специалисты уже на месте и приступают к работе. Сообщение проверяется». 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегожня, 10 декабря, в 9:42 в милицию позвонил неизвестный, который сообщил о бомбе «на площади Ленина» − хотя речь шла, кажется, о площади Независимости и торговом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупнейшая за год партия контрафактного российского спирта изъята в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика