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Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону

10.12.2018 12:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день прошли две гонки преследования.

Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону

Приятно, что по итогам женского пасьюта в топ-10 попала Ирина Кривко. Белоруска заняла 7-е место. На всех огневых рубежах наша биатлонистка была точна. А вот Ирина Кручинкина не финишировала. Победу же тут праздновала опытная Кайса Мяккяряйнен.

Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону

В мужской гонке преследования лучшим был норвежец Йоханнес Бё. Белорус Антон Смольский стал только 55-м. Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцине.
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Новости Беларуси. В Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день прошли две гонки преследования. ...
 
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