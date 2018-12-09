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В Минске завершился турнир по таэквондо «Кубок столицы»

10.12.2018 12:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне в Минске завершился самый крупный детско-юношеский турнир по таэквондо «Кубок столицы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился турнир по таэквондо «Кубок столицы»

В 2018 году участие в нем приняло самое большое количество спортсменов: более 800 человек из Беларуси, Украины, России.

В Минске завершился турнир по таэквондо «Кубок столицы»

Анатолий Лиходиевский, организатор турнира по таэквандо «Кубок столицы -2018»:
Это просмотр спортсменов на следующий год. В 2019 в возрастных группах есть чемпионаты Европы и чемпионаты мира у кадетов, юниоров и детей, клубные чемпионаты Европы. Посмотреть перспективу в декабре, сформировать команду тех детей, на кого сделать акцент для того, чтобы выступить максимально хорошо.

В Минске завершился турнир по таэквондо «Кубок столицы»

8 декабря соревновались кадеты и дети группы А 2008-2010 годов рождения, а 9 декабря свои силы на ковре проверяли юниоры и дети группы Б. Результаты показанные на Кубке учитываются при отборе в национальную команду.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне в Минске завершился самый крупный детско-юношеский турнир по таэквондо «Кубок столицы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2018 году...
 
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