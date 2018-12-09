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Результативное противостояние «Юности» и «Немана» и другие матчи хоккейной экстралиги

10.12.2018 12:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею завершился тремя матчами,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результативное противостояние «Юности» и «Немана» и другие матчи хоккейной экстралиги

Центральным поединком стала встреча столичной «Юности» против гродненского «Немана». Именно это противостояние и стало самым результативным. Почти два периода игра принадлежала «красно-синим», однако в конце второй трети матча «Неман» подарил своим болельщикам надежду на камбэк. Но этому не дано было случиться – победа минчан 6:3.

Результативное противостояние «Юности» и «Немана» и другие матчи хоккейной экстралиги

Судьба остальных поединков выяснилась лишь в серии послематчевых буллитов: солигорский «Шахтёр» на родном льду обыграл «Лиду», а молодечненцы оказались сильнее жлобинского «Металлурга».
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею завершился тремя матчами,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральным поединком стала...
 
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