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Результативное противостояние «Юности» и «Немана» и другие матчи хоккейной экстралиги
Новости Беларуси. Очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею завершился тремя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Центральным поединком стала встреча столичной «Юности» против гродненского «Немана». Именно это противостояние и стало самым результативным. Почти два периода игра принадлежала «красно-синим», однако в конце второй трети матча «Неман» подарил своим болельщикам надежду на камбэк. Но этому не дано было случиться – победа минчан 6:3.
Судьба остальных поединков выяснилась лишь в серии послематчевых буллитов: солигорский «Шахтёр» на родном льду обыграл «Лиду», а молодечненцы оказались сильнее жлобинского «Металлурга».
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Новости Беларуси. Очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею завершился тремя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральным поединком стала...
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