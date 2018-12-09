|
Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло
Новости мира. В Осло 10 декабря состоится церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её присвоили врачу-гинекологу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и Наде Мурад правозащитнице из Ирака.
Имена лауреатов были объявлены в октябре. Также вечером в Стокгольме будут вручены Нобелевские премии по медицине, физике, химии и экономике. Напомним, церемония награждения проходит именно 10 декабря, в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля.
Новости по теме
‡агрузка...
Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря
Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло
Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах
Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек
Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма
Советское ретро. Выставка новогодних игрушек проходит в Могилёве
В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»
Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Осло 10 декабря состоится церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её присвоили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)