Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло

Новости мира. В Осло 10 декабря состоится церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её присвоили врачу-гинекологу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и Наде Мурад правозащитнице из Ирака.





Имена лауреатов были объявлены в октябре. Также вечером в Стокгольме будут вручены Нобелевские премии по медицине, физике, химии и экономике. Напомним, церемония награждения проходит именно 10 декабря, в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля.