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Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло

10.12.2018 11:49 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В Осло 10 декабря состоится церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её присвоили врачу-гинекологу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и Наде Мурад правозащитнице из Ирака.

Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло

Имена лауреатов были объявлены в октябре. Также вечером в Стокгольме будут вручены Нобелевские премии по медицине, физике, химии и экономике. Напомним, церемония награждения проходит именно 10 декабря, в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля.
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Новости мира. В Осло 10 декабря состоится церемония вручения Нобелевской премии мира за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её присвоили...
 
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