ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

10.12.2018 11:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Армении. На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрал более 70% голосов избирателей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

Также необходимой поддержкой для прохождения в парламент заручились партии «Процветающая Армения» 8% голосов и «Просвещенная Армения» свыше 6% голосов. Тогда как бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% и впервые не прошла в парламент.

Для Армении это были первые досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.
Новости по теме

1 мая в Армении состоятся выборы нового премьер-министра: кто претендует?

В Армении чиновники будут трудиться по 10-12 часов в день, в том числе по субботам

Парламентские выборы в Армении. Что обещали кандидаты и и чего ждут жители страны

Выборы в Национальное собрание проходят 2 апреля в Армении

Отменит ли новый премьер-министр Армении новый 5% налог для пополнения Пенсионного фонда?
‡агрузка...
Новости 24 часа

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

Советское ретро. Выставка новогодних игрушек проходит в Могилёве

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»

Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе

В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных

Все новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Армении. На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрал более 70% голосов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика