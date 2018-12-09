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Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах
Новости Армении. На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрал более 70% голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также необходимой поддержкой для прохождения в парламент заручились партии «Процветающая Армения» 8% голосов и «Просвещенная Армения» свыше 6% голосов. Тогда как бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% и впервые не прошла в парламент.
Для Армении это были первые досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.
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Новости Армении. На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрал более 70% голосов...
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