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Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек
Новости Колумбии. Около 20 пострадавших остаются в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на трассе в муниципалитете Йотоко перевернулся пассажирский автобус. В салоне находились игроки юношеской любительской команды по баскетболу. Правоохранители устанавливают причины аварии. Одна из версий – отказ тормозов.
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Новости Колумбии. Около 20 пострадавших остаются в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на трассе в муниципалитете Йотоко...
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