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Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек

10.12.2018 11:42 — Разное | СТВ  
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Новости Колумбии. Около 20 пострадавших остаются в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек

Накануне на трассе в муниципалитете Йотоко перевернулся пассажирский автобус. В салоне находились игроки юношеской любительской команды по баскетболу. Правоохранители устанавливают причины аварии. Одна из версий – отказ тормозов.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Колумбии. Около 20 пострадавших остаются в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Накануне на трассе в муниципалитете Йотоко...
 
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