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Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

10.12.2018 11:37 — Разное | СТВ  
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Новости США. В стране бушует снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложных погодных условий авиакомпании массово отменяют рейсы. Не состоится более 1300 перелётов. Также частично прервано железнодорожное сообщение.

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

Самый сильный удар стихии пришёлся на Северную и Южную Каролину. Здесь без электричества остались свыше 200 тысяч домовладений. На дорогах фиксируются множественные ДТП.

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

Сообщается об одном погибшем. Власти просят местных жителей по возможности не покидать свои дома.
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. В стране бушует снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложных погодных условий авиакомпании массово отменяют рейсы. Не...
 
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