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В Минске неизвестный сообщил о минировании площади Независимости

10.12.2018 11:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Неизвестный человек сообщил о минировании площади Независимости в Минске.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сообщение правоохранителям поступило в 9.42 утра десятого декабря.

Неизвестный рассказал о «заминировании площади Ленина». На месте работают сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы внутренних войск.

В Минске неизвестный сообщил о минировании площади Независимости
Скриншот из официального Twitter-аккаунта ГУВД Мингорисполкома

Проводится эвакуация людей.  
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неизвестный человек сообщил о минировании площади Независимости в Минске. По информации ГУВД Мингорисполкома, сообщение правоохранителям...
 
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