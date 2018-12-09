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В Минске неизвестный сообщил о минировании площади Независимости
Новости Беларуси. Неизвестный человек сообщил о минировании площади Независимости в Минске.
По информации ГУВД Мингорисполкома, сообщение правоохранителям поступило в 9.42 утра десятого декабря.
Неизвестный рассказал о «заминировании площади Ленина». На месте работают сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы внутренних войск.
Проводится эвакуация людей.
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Новости Беларуси. Неизвестный человек сообщил о минировании площади Независимости в Минске. По информации ГУВД Мингорисполкома, сообщение правоохранителям...
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