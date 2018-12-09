Samsung официально представила первый смартфон с «дырой» в экране

Компания Samsung сегодня официально представила смартфон Galaxy A8s с дырой в верхней части экрана. Об этом пишет FoneArena.



Изображение: Samsung

В верхней левой части экрана разместился круглый вырез для фронтальной камеры — благодаря этому рамки вокруг экрана получились достаточно тонкими, «моноброви» в смартфоне нет. Разговорный динамик также находится сверху.

Корпус гаджета — стеклянный, на задней стороне есть сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера. Разрешение первого модуля — 24 Мп (f//1.7), второго телефото — 10 Мп (f/2.4), третьего для обнаружения глубины на снимках — 5 Мп (f/2.2). Фронтальный селфи-датчик — 24-мегапиксельный (f/2.0).



Изображение: Samsung

Диагональ дисплея Galaxy A8s составляет 6,4 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей, соотношение сторон — 19,5:9. Процессором выступает Snapdragon 710, дополняющийся 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD (до 512 ГБ). Кроме того, смартфон поддерживает работу сразу с двумя SIM-картами.



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Емкость встроенного аккумулятора — 3400 мАч, поддерживается ускоренная подзарядка. Операционная система — Android 8.1 Oreo. Для зарядки и синхронизации используется порт USB-C.

Гаджет будет продаваться в синем, сером и зеленом вариантах. В Китае предзаказать устройство получится с 21 декабря, но цены пока не сообщаются.