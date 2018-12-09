ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung официально представила первый смартфон с «дырой» в экране

10.12.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Samsung сегодня официально представила смартфон Galaxy A8s с дырой в верхней части экрана. Об этом пишет FoneArena.


Изображение: Samsung

В верхней левой части экрана разместился круглый вырез для фронтальной камеры — благодаря этому рамки вокруг экрана получились достаточно тонкими, «моноброви» в смартфоне нет. Разговорный динамик также находится сверху.

Корпус гаджета — стеклянный, на задней стороне есть сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера. Разрешение первого модуля — 24 Мп (f//1.7), второго телефото — 10 Мп (f/2.4), третьего для обнаружения глубины на снимках — 5 Мп (f/2.2). Фронтальный селфи-датчик — 24-мегапиксельный (f/2.0).


Изображение: Samsung

Диагональ дисплея Galaxy A8s составляет 6,4 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей, соотношение сторон — 19,5:9. Процессором выступает Snapdragon 710, дополняющийся 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD (до 512 ГБ). Кроме того, смартфон поддерживает работу сразу с двумя SIM-картами.


sparrowsnews.com

sparrowsnews.com

sparrowsnews.com

Емкость встроенного аккумулятора — 3400 мАч, поддерживается ускоренная подзарядка. Операционная система — Android 8.1 Oreo. Для зарядки и синхронизации используется порт USB-C.

Гаджет будет продаваться в синем, сером и зеленом вариантах. В Китае предзаказать устройство получится с 21 декабря, но цены пока не сообщаются.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Конституционный суд Молдовы предложил Додону отдохнуть от президентства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика