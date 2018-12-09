На МКАД-2 молоковоз вылетел в кювет и опрокинулся

На МКАД-2 в Дзержинском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Об этом сообщает районная газета « Узвышша ».



Фото: dzr.by

Как сообщили изданию в ГАИ, авария произошла днем 8 декабря. По предварительной информации, на 88-м километре трассы М14 (МКАД-2) водитель молоковоза не учел погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.



Фото: dzr.by



Фото: dzr.by