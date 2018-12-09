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На МКАД-2 молоковоз вылетел в кювет и опрокинулся

10.12.2018 12:55 — Разное | Tut.by  
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На МКАД-2 в Дзержинском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Об этом сообщает районная газета «Узвышша».


Фото: dzr.by

Как сообщили изданию в ГАИ, авария произошла днем 8 декабря. По предварительной информации, на 88-м километре трассы М14 (МКАД-2) водитель молоковоза не учел погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.


Фото: dzr.by

Фото: dzr.by
 
 
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Авария произошла днем 8 декабря в Дзержинском районе.
 
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