|
На МКАД-2 молоковоз вылетел в кювет и опрокинулся
На МКАД-2 в Дзержинском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Об этом сообщает районная газета «
Как сообщили изданию в ГАИ, авария произошла днем 8 декабря. По предварительной информации, на 88-м километре трассы М14 (МКАД-2) водитель молоковоза не учел погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 8 декабря в Дзержинском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)