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Брутальный Макгрегор и олдскульный Хабиб. 10 лучших снимков спортсменов в Instagram за неделю

10.12.2018 12:54 — Разное | Tut.by  
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Хабиб против Конора на просторах инстамира, привлекательные Азаренко и Соболенко и лучшие люди в мировом футболе прямо сейчас. SPORT.TUT.BY рассказывает, что на прошедшей неделе постили в инстаграм звезды спорта.

Хабиб Нурмагомедов остается парнем, преданным семейным ценностям. Вместо пафосных снимков он выкладывает фото в окружении близких с подписью «после зарядки заехали к брату на чай». Фон для снимка идеальный — старый добрый ковер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После зарядки заехали к Брату на чай ☕️

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Сраженный Хабибом Конор, наоборот, собирает лайки на брутальных луках. Сами выбирайте, что вам ближе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diesel

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во время отпуска ненадолго заглядывала домой. Она успела провести мастер-класс для детей, пообщаться с Александром Лукашенко, а еще примерить парочку необычных образов. Один из них — перед вами.

Виктория Азаренко усердно работает, а в перерывах между тренировками ловит солнечные лучи за океаном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sun kissed ☀️

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35)

Дэвид Бекхэм остается одним из самых привлекательных футболистов даже в свои 43.

Хоккеист Евгений Малкин помогает «Питтсбургу» забраться повыше в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На прошлой неделе Евгений в шутку написал, что состав «пингвинов» пополнил новый игрок — жена россиянина журналистка Анна Кастерова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписали нового игрока

 
 
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