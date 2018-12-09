Брутальный Макгрегор и олдскульный Хабиб. 10 лучших снимков спортсменов в Instagram за неделю

Хабиб против Конора на просторах инстамира, привлекательные Азаренко и Соболенко и лучшие люди в мировом футболе прямо сейчас. SPORT.TUT.BY рассказывает, что на прошедшей неделе постили в инстаграм звезды спорта.

Хабиб Нурмагомедов остается парнем, преданным семейным ценностям. Вместо пафосных снимков он выкладывает фото в окружении близких с подписью «после зарядки заехали к брату на чай». Фон для снимка идеальный — старый добрый ковер.

Сраженный Хабибом Конор, наоборот, собирает лайки на брутальных луках. Сами выбирайте, что вам ближе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во время отпуска ненадолго заглядывала домой. Она успела провести мастер-класс для детей, пообщаться с Александром Лукашенко, а еще примерить парочку необычных образов. Один из них — перед вами.

Виктория Азаренко усердно работает, а в перерывах между тренировками ловит солнечные лучи за океаном.

Дэвид Бекхэм остается одним из самых привлекательных футболистов даже в свои 43.

Хоккеист Евгений Малкин помогает «Питтсбургу» забраться повыше в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На прошлой неделе Евгений в шутку написал, что состав «пингвинов» пополнил новый игрок — жена россиянина журналистка Анна Кастерова.