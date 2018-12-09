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Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря

10.12.2018 — Разное | Герой працы  
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабряГороскоп на неделю с 10 по 16 декабря

ОВЕН
У Овнов марта на протяжении всех семи дней планы и мечты станут осуществляться как по мановению волшебной палочки. Рожденные в первой декаде апреля внутренне будут готовы, чтобы к любому поручению отнестись, как к возможности проявить свои способности и таланты. И у вас это неплохо получится. К сожалению, у Овнов второй декады апреля вся неделя далека от идеала, и в первую очередь это касается ваших отношений.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Многое в эти дни получится у вас без каких?либо проблем. Вы даже можете предпринять ряд совершенно неординарных шагов и с удивлением заметить, что они сработали. И лишь у Тельцов середины знака неделя сложная. Все что можно сделать для снижения негатива, так это, находясь в плохом настроении, попридержать свою склонность к злословию — ваши колкости, критика и недовольство всеми могут сослужить плохую службу.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя подарит Близнецам первой декады июня заряд бодрости, сил и энтузиазма, который непременно надо использовать — то ли на работе, то ли в семье, то ли для укрепления здоровья. А вот у остальных Близнецов возможны разногласия с окружающими, что чревато серьезным обострением отношений. А еще не берите на себя слишком много: сейчас вам следует расходовать энергию по минимуму или даже как бы затаиться.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
Тем из вас, кто родился в июле, на работе придется покрутиться белкой в колесе и приложить немалые усилия, чтобы задание было выполнено на отлично. Но сделать это — в ваших интересах. Ваше усердие будет оценено по заслугам. Не сбрасывайте со счетов и рекомендации внутреннего голоса, и тогда многое сложится еще более успешно. У июньских Раков могут обостриться парт­нерские отношения. Попробуйте обойтись без нравоучений и замечаний. Сами тоже не слишком реагируйте на чужую критику, которой за эти дни прилично будет отпущено в ваш адрес. И берегите деньги.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ
Вторая половина этой недели благоприятна, и значит, использовать ее надо максимально продуктивно, тем более что энергии у вас будет с избытком. Но с понедельника не всем вам удастся обойтись без того, чтобы не перейти на повышенные тона в общении. Да и в делах возможны сбои. И все же самое главное предупреждение на данный период, чтобы вы сами не привносили в свою жизнь темные тона — у многих появится такая склонность.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
ДЕВА
Даже трудная или сложная работа в эти дни будет для августовских Дев в наслаждение, а выполненное с таким блеском задание станет поводом гордиться собой. А тут еще для кого?то прольется «золотой дождик» в виде премий, поощрений или повышения зарплаты. Обмен вниманием и комплиментами с близкими тоже принесет немало светлых моментов. Но у сентябрьских Дев это тот период, о котором говорят: нашла коса на камень. Причем основные рас­при, как правило, станут происходить на домашней территории. Но самое ужасное, что, скорее всего, их главным виновником будете вы.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
ВЕСЫ
У рожденных до 12 октября вся неделя пройдет по высшему разряду. Ну а душевное общение с ближайшим окружением не только доставит истинное наслаждение, но и воодушевит на подвиги. Поэтому нужно постараться использовать особенно будни как можно эффективнее. У Весов конца знака эти дни не столь блистательны, видимо, из?за того, что нестабильность настроения спровоцирует недовольство всем на свете. А тут еще и разочарования в близких могут случиться...
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
СКОРПИОН
Эта неделя доставит вам немало позитива и каждому из вас преподнесет свои подарки — кому в карьере, кому в личной жизни. Многого вы добьетесь и сами, ведь будете вне конкуренции во всем, что касается творческого подхода к делу и общения. Сейчас вы в состоянии доказать судьбе, что заслуживаете за свою активность небольшой протекции с ее стороны. И она вас не подведет — что?то может пойти по такому удачному сценарию, что у вас просто закружится голова!
Благоприятные дни — понедельник, четверг, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
СТРЕЛЕЦ
Непредвиденные события в пятницу могут внести дисбаланс в деловые или личные отношения Стрельцов середины знака. А тут еще и судьба может подкинуть пару?тройку знаков о будущем, которые сейчас непременно надо суметь истолковать. Остальным Стрельцам получится преуспеть в делах и познакомить самую широкую аудиторию со своими творческими достижениями. Вот только ваши мысли то и дело станут возвращаться к денежным вопросам.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ
Козероги, рожденные у границ знака, должны обещать и выполнять только то, что вы реально сможете сделать — так вам удастся удержать свои позиции. А вот у Козерогов первой декады января события этих дней удачно скажутся на деловых и семейных отношениях: ваше возросшее трудолюбие и повышенную ответственность перед другими высоко оценят окружающие. Способность понимать чаяния других и сознавать, что для вашей же пользы необходимо учитывать чужие права, сдвинет с мертвой точки многие проблемы.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
ВОДОЛЕЙ
Похоже, вас в эти дни не покинет удача, а окружать станут сильные и энергичные люди, у которых вы сможете поучиться и получить поддержку. Встречи с друзьями и приятелями позволят вам обсудить самые животрепещущие проблемы, и, возможно, вы откажетесь от тех ошибочных шагов, которые готовились совершить. И лишь Водолеи середины знака во второй половине недели могут прийти к неверным выводам, что, разумеется, не добавит крепости вашим отношениям с людьми.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ
Для вас это период проверки на прочность вашей целеустремленности и уверенности в себе. Если глобальные перемены пока не для вас, то набирайтесь опыта — парочку ценных советов готовы будут вам подкинуть близкие и друзья. Кстати, вам будет крайне приятно находиться в их обществе. И только у Рыб середины знака эта неделя ознаменуется чередой нежданных неудач. Причем больше всего огорчений доставит вам работа. Не исключено, что вы столкнетесь со всевозможными авралами и завалами, критикой в свой адрес и неудовлетворенностью чужим трудом.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
 
 
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря ОВЕН У Овнов марта на протяжении всех семи дней планы и мечты станут осуществляться как по мановению волшебной палочки....
 
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