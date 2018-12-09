ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Шабанах начали строить бассейн. Чем он будет отличаться от похожего в Брилевичах?

10.12.2018 13:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В «Шабанах» начали строить бассейн, сообщает агентство «Минск-Новости». Читайте, за сколько его построят и чем от будет отличаться от того, который находится в Брилевичах.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В конце ноября на участок на улице Селицкого завезли часть материалов и рабочие приступили к установке ограждения строительной площадки, — рассказал заместитель главы администрации Заводского района Александр Степанов.

Нормативные сроки возведения бассейна — 10 месяцев, генподрядчик — Стройтрест № 35. Как рассказал Степанов, смещение сроков начала строительства обусловлено тем, что в типовой проект (по аналогии со спортсооружением в Брилевичах) было решено внести изменения. С учетом замечаний организации, эксплуатирующей такой объект в Московском районе, добавлен сухой зал внутри спорткомплекса, а снаружи — площадка для тренажеров. С новым проектом нужно было увязать и работающие в Шабанах инженерные сети.

В бассейне будут две ванны: для взрослых — 25 на 11 метров глубиной от 1,2 до 1,8 метра и для детей — 10 на 8 метров глубиной от 0,6 до 0,8 метра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей рассказал о проблемах в переговорах с ЕС по визовому соглашению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика