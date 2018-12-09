В Шабанах начали строить бассейн. Чем он будет отличаться от похожего в Брилевичах?

В «Шабанах» начали строить бассейн, сообщает агентство « Минск-Новости ». Читайте, за сколько его построят и чем от будет отличаться от того, который находится в Брилевичах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В конце ноября на участок на улице Селицкого завезли часть материалов и рабочие приступили к установке ограждения строительной площадки, — рассказал заместитель главы администрации Заводского района Александр Степанов.

Нормативные сроки возведения бассейна — 10 месяцев, генподрядчик — Стройтрест № 35. Как рассказал Степанов, смещение сроков начала строительства обусловлено тем, что в типовой проект (по аналогии со спортсооружением в Брилевичах) было решено внести изменения. С учетом замечаний организации, эксплуатирующей такой объект в Московском районе, добавлен сухой зал внутри спорткомплекса, а снаружи — площадка для тренажеров. С новым проектом нужно было увязать и работающие в Шабанах инженерные сети.

В бассейне будут две ванны: для взрослых — 25 на 11 метров глубиной от 1,2 до 1,8 метра и для детей — 10 на 8 метров глубиной от 0,6 до 0,8 метра.