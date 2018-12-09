Макей рассказал о проблемах в переговорах с ЕС по визовому соглашению





Заключение соглашений об облегчении визовых формальной и реадмиссии между Беларусью и ЕС затягивается из-за постоянных «инициатив» отдельных стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Чиновник пояснил, что с новыми инициативами постоянно выступает европейская сторона.

«Я уже говорил когда-то, что постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами наших европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо», - цитирует Макея БЕЛТА .

«Поэтому мы продолжаем дискуссию на эту тему. Думаю, что приемлемый вариант будет найден», - сказал министр.

По его словам, это же относится и к проекту приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом.