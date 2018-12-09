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Тот самый вкус: в Беларуси шпроты делают по классическому рецепту

10.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Новый год со шпротами собственного производства. Одно из традиционных блюд праздничного стола появится в домах жителей Беларуси. В стране расширяют выпуск консервов по классической технологии, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга  Баранова.

Почти как кастинг в модельное агентство: рыбу выбирают по размеру – не менее семи сантиметров и не более 12.

«Сырье поступает из Финляндии. Это салака мороженая балтийская. Потом она размораживается. После разделки подготовленный шпротный полуфабрикат посоленный поступает на укладку рыбы», – говорит начальник производственной лаборатории Татьяна Шепелюк.

Рыбу укладывают вручную быстро, плотно, ровно. Кроме того, всегда нужно помнить о сезонных особенностях балтийской салаки. Если поймали зимой, ее нужно укладывать спиной вверх, если летом – брюхом.

«Нет, рыба не снится. Почти каждая женщина укладывает по 1000-1200 банок за смену», – говорит обработчик рыбы и морепродуктов Людмила Скурьят.

Масло, жидкий дым и никаких специй. На единственном в Беларуси заводе по производству шпрот технологию освоили несколько лет назад. Сейчас классический рецепт немного изменили: в банки укладывают уже копченую салаку и стерилизуют почти полтора часа. Такая закатка сможет храниться 30 месяцев.

Каждую партию тщательно проверяют. В лаборатории шпроты пробуют на вкус, тестируют на соблюдение всех пропорций и наличие микроорганизмов.

«Она проверяется и на токсичные, и на микробиологические, и на физико-химические (показатели). То есть эта маленькая красивая рыбка проходит все этапы», – говорит инженер-микробиолог Светлана Гасюль.

За год на заводе выпускают почти три миллиона банок шпрот, больше всего перед Новым годом.

«В республике мы являемся единственным производителем шпрот. Наши ближайшие конкуренты – это Литва и Латвия. Но эти шпроты, конечно, дороже. Поэтому в этом вопросе они нам не конкуренты», – говорит и.о. директора консервного завода Александр Квятковский.

В среднем банка белорусских шпрот обойдется в доллар. Пока купить их в других странах нельзя: не экспортируют. Однако интерес к консервам уже проявили китайские партнеры.

В Беларуси такие консервы производят только в Браславе. Этот город жители прозвали «шпротной столицей» страны.



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В республике расширяют выпуск консервов по классической технологии. Их производят только в Браславе – в «шпротной столице» страны.
 
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