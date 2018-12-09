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На БТ вышла большая передача про Горки
10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Новый выпуск передачи
«Маршрут построен» – путеводитель по интересным уголкам Беларуси для путешественников с разным уровнем доходов. На этот раз съемочная группа постаралась открыть для зрителей туристический потенциал нашего города.
Насколько это получилось – смотрите
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Новый выпуск передачи «Маршрут построен» был посвящен Горкам и окрестностям. «Маршрут построен» – путеводитель по интересным уголкам Беларуси для...
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