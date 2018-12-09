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Легко ли отдать ребенка в горецкий детский сад?

10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Про условия приема в дошкольное учреждения образования нашего города рассказала методист Горецкого районного учебно-методического  кабинета  Марина Миронова.

 

Постановка на учет

На этом этапе данные ребенка заносятся  в определенный список. Этот список отражает очередность постановки на учет детей для получения, в соответствии с законодательством, направления в  учреждение образования при наличии в нем свободных мест.

 

Легко ли отдать ребенка в горецкий детский сад?
Фото Михаила Левцова. Снимок носит иллюстративный характер.

 

Выполнение такой административной процедуры осуществляет служба «Одно окно», расположенная в здании Горецкого районного исполнительного комитета на первом этаже. Родителям воспитанников (их законным представителям) необходимо при обращении иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Постановка на учет производится бесплатно в день обращения. Срок действия выписки из решения, выдаваемой при осуществлении административной процедуры, — до получения направления в учреждение образования.

 

Выдача направления

Данную процедуру осуществляет отдел по образованию Горецкого райисполкома. Направление выдается при наличии паспорта законного представителя, свидетельства о рождении ребенка.

Максимальный срок осуществления административной процедуры — в день обращения. Срок действия выдаваемого документа 15 дней. Направления выдаются только родителям (законным представителям ребенка) в течение календарного года. Определение детей в дошкольные учреждения осуществляется отделом по образованию райисполкома.

Комплектование учреждений дошкольного образования на новый учебный год проводится с 1 мая по 31 августа ежегодно. Места детям в учреждениях образования предоставляются по списку в порядке очередности, при наличии свободных мест. В случае отсутствия мест в учреждении образования, в которое родители (законные представители) хотят определить ребенка, его с их согласия, направляют в иное учреждение образования, в котором имеется свободное место.

 

Прием воспитанников

После получения направления  законным представителям необходимо в 15-дневный срок придти в дошкольное учреждение для зачисления ребенка в детский сад.

Зачисление детей   осуществляется заведующим учреждения при наличии следующих документов:

— направление, выданное отделом по образованию райисполкома;

— свидетельство о рождении, копия свидетельства о рождении;

— медицинская справка ребенка;

— паспорт одного из родителей, копия первой страницы и страницы с указанием регистрации;

— заявление на имя заведующего дошкольным учреждением образования.

Для многодетных семей —  справка о составе семьи, копия удостоверения многодетной семьи.

При приеме заключается договор между государственным учреждением образования и родителями (законными представителями).

По возникшим вопросам можно обращаться в отдел по образованию Горецкого райисполкома в кабинет № 24 и по телефону 7-63-38.

 

 


 
 
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  Про условия приема в дошкольное учреждения образования нашего города рассказала методист Горецкого районного учебно-методического  кабинета  Марина Миронова....
 
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