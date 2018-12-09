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«Продолжительность работы - два часа». Сотрудников минского предприятия переводят на неполный рабочий день

10.12.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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В редакцию обратились работники предприятия «Минскдрев». Они пожаловались, что сотрудников переводят на сокращенный рабочий день, а некоторых просят уйти в отпуск за свой счет. «Заставляют подписать приказ под угрозой увольнения по статье», — рассказывает один из работников. Руководство объясняет, что сокращение рабочего дня — «это не новость», но ответить, до какого числа продлится такой режим, затрудняются.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам работников, приказ о сокращении рабочего дня появился несколько дней назад. Документ заставляют подписывать «под угрозой увольнения».

— Некоторых людей переводят на два рабочих часа, некоторых на четыре, некоторых это вообще не касается. Это (приказ. — Прим. ред.) мы получили в четверг, а сегодня оказывается, что с завтрашнего дня должны пойти за свой счет. У меня 333 рубля оклад за полный рабочий месяц, представьте, что я буду зарабатывать, — рассказывает один из работников, который на прошлой неделе получил уведомление о двухчасовом рабочем дне.


Фото: из личного архива героя

До какого числа продлится такой режим работы, пока неизвестно. «Пока это в устной форме, я сроков не знаю. Возможно, так будет до Нового года», — рассказывает сотрудник. По его подсчетам, за свой счет уйдет примерно 20−30 человек, в основном приказ касается инженерно-технических работников.

— У многих людей отчетность, всякая работа — ее никто не отменяет и ответственности никто не снимает. То есть мы должны ее как-то сделать, но в то же время у нас в табеле будет ноль или два часа стоять.

Руководство предприятия на вопрос о приказе ответило уклончиво.

— На сегодняшний день предприятие частично загружено, частично нет. Это по телефону вам долго рассказывать, можем на предприятии показать вам, — объяснил по телефону генеральный директор «Минскдрева» Павел Смирнов.

— Действительно ли некоторые уходят на сокращенный рабочий день с завтрашнего дня?

— Ну это не новость, а в чем вопрос.

— Какое примерно количество работников коснется приказ?

— Небольшое количество… 20 человек, — уточнил гендиректор.

При этом на вопрос, до какого числа продлится сокращенная рабочая неделя, гендиректор ответил: «Вот у нас 20-го числа будут торги, новый объект, выиграем — снова начнем работать, — уточнил руководитель предприятия. — У нас если кто-то уходит за свой счет, то это с согласия работника. У нас многие работники сами частенько пишут и уходят, и есть взаимозаменяемость какая-то».

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Теги: Новости
 
 
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В редакцию обратились работники «Минскдрева». Они пожаловались, что на предприятии сотрудников переводят на сокращенный рабочий день
 
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