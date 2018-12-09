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Минск, ты в «Танцах»! Участники пятого сезона танцевального шоу покажут в столице лучшие номера
Участники пятого сезона шоу «Танцы» скоро приедут в белорусскую столицу. Хореографический концерт
Пятый сезон шоу «Танцы» внес в любимый многими проект интригу: в состав жюри попали сразу три ярких наставника. Это Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин. С появлением в шоу третьего наставника изменился и сам ритм программы: из эфира в эфир телезрители с интересом наблюдают за новыми участниками, их историями успеха, отмечают яркие танцевальные постановки, необычные костюмы и смелые образы.
После финала сезона ребята отправляются в большой тур с фееричными концертными номерами, по доброй традиции шоу заглянет и в Минск. На сцене покажут не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки, сопровождаемые графическим контентом. Отточенная хореография, эмоции и бешеная энергетика — все это ждет вас в один вечер.
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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Участники последнего сезона шоу «Танцы» выступят с хореографическим концертом 16 марта 2019 года в КЗ «Минск».
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