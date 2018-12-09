Минск, ты в «Танцах»! Участники пятого сезона танцевального шоу покажут в столице лучшие номера

Участники пятого сезона шоу «Танцы» скоро приедут в белорусскую столицу. Хореографический концерт пройдет 16 марта 2019 года в КЗ «Минск».



Кадр из передачи «Танцы на ТНТ»

Пятый сезон шоу «Танцы» внес в любимый многими проект интригу: в состав жюри попали сразу три ярких наставника. Это Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин. С появлением в шоу третьего наставника изменился и сам ритм программы: из эфира в эфир телезрители с интересом наблюдают за новыми участниками, их историями успеха, отмечают яркие танцевальные постановки, необычные костюмы и смелые образы.

После финала сезона ребята отправляются в большой тур с фееричными концертными номерами, по доброй традиции шоу заглянет и в Минск. На сцене покажут не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки, сопровождаемые графическим контентом. Отточенная хореография, эмоции и бешеная энергетика — все это ждет вас в один вечер.

Когда: 16 марта 2019 года, 19.00. Где: КЗ «Минск ». Билеты: от 50 до 115 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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Начните неделю с танцев, тем более что в Минске много бесплатных вечеринок

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.