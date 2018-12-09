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Что такое не везет: мужчина трижды за день прыгал под поезд минского метро и остался жив

10.12.2018 13:22 — Разное | Партизан  
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Сразу несколько ЧП произошло в столичном метро в эти выходные. Как рассказал МЛЫН.BY старший помощник Минского транспортного прокурора Дмитрий Довгаль, двое мужчин попытались броситься под поезд, причем один из них сделал это трижды (!!!) за день.

Что такое не везет: мужчина трижды за день прыгал под поезд минского метро и остался жив
По словам Дмитрия Довгаля, 9 декабря в 14:30 на станции метро «Спортивная» пассажир прыгнул на железнодорожные пути. Работники метрополитена экстренно отключили электроэнергию, вынесли его на носилках и вызвали скорую. Мужчина был доставлен в 9-ю городскую клиническую больницу, но меньше чем через два часа он снова бросился под поезд. На этот раз на станции «Петровщина».

— Его снова доставили в «девятку», а вечером снова отпустили. В 19:25 он доехал до станции метро «Каменная горка» и третий раз прыгнул под поезд. На этот раз мужчину увезли в РНПЦ «Новинки».

Еще одно ЧП произошло в этот же день на станции «Тракторный завод». В 22.58 мужчина попытался прыгнуть на пути перед проходящим составом, но его спасли пассажиры, схватив за одежду и оттянув от поезда. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.
 
 
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Сразу несколько ЧП произошло в столичном метро в эти выходные. Как рассказал МЛЫН.BY старший помощник Минского транспортного прокурора Дмитрий Довгаль, двое...
 
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