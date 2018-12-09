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По факту ложного сообщения о минировании в Минске возбуждено уголовное дело

10.12.2018 13:47 — Разное | БелТА  
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По факту ложного сообщения о минировании в Минске возбуждено уголовное дело
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту ложного сообщения о минировании задержана 55-летняя минчанка, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об опасности". Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома установлена личность звонившей. "Это женщина 1963 года рождения, без определенного рода занятий. По месту ее жительства в квартире в Заводском районе Минска сейчас проводится осмотр. Выясняются все обстоятельства. Уточняется факт нахождения на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения", - проинформировали в СК.

Как сообщалось, сегодня в 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Минска позвонил неизвестный и сообщил о минировании на площади Независимости. Незамедлительно на указанное место выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Территория пл.Независимости была оцеплена, люди с этого участка были эвакуированы.Была проведена проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов и взрывчатых веществ. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту ложного сообщения о минировании задержана 55-летняя минчанка, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном...
 
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