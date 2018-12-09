Дети. Вода. Безопасность.

Детские работы отражают к какой беде может привести несоблюдение правил поведения на воде летом, зимой, они ярко и красочно напоминают основные правила безопасности на водоёмах.

Для городского конкурса с одноимённым названием, были выбраны три произведения учащихся, победители школьного конкурса рисунков:

1место – Воробьёва Анна 6 класс «Сколько вам твердить, друзья, что за буйки вам плыть нельзя».

2место – Ворошков Алексей 5 класс «Не ходи по тонкому льду, иначе попадёшь в беду».

3место – Смирнова Арина 2 класс «Непогода на воде может привести к беде».

Конкурсы рисунков, выставки с сопровождающими беседами являются хорошим способом профилактики гибели детей на водах.