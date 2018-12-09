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Информация о минировании пл. Независимости не подтвердилась
Информация о том, что площадь Независимости заминирована, оказалась ложной.
Об этом
В сообщении говорится, что на место прибыли сотрудники милиции, саперы и пиротехники, которые провели проверку. Территория вокруг площади Независимости была оцеплена, люди эвакуированы.
Была обследована станция метро «Площадь Ленина», торговый центр «Столица», близлежащая территория.
Бесхозных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.
В данный момент проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности звонившего.
Сообщение о том, что площадь Независимости заминирована,
Фото ont.by
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Информация о том, что площадь Независимости заминирована, оказалась ложной. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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