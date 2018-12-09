Информация о минировании пл. Независимости не подтвердилась

Информация о том, что площадь Независимости заминирована, оказалась ложной.

Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что на место прибыли сотрудники милиции, саперы и пиротехники, которые провели проверку. Территория вокруг площади Независимости была оцеплена, люди эвакуированы.

Была обследована станция метро «Площадь Ленина», торговый центр «Столица», близлежащая территория.

Бесхозных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.

В данный момент проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности звонившего.

Сообщение о том, что площадь Независимости заминирована, поступило в ГУВД Мингорисполкома в 09:42 в понедельник, 10 декабря.

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