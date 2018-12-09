|
К сети партнеров по карточке рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась галерея магазинов Модный Молл
«Расширение партнерской базы – одна из ключевых задач по разработке новых сегментов розничного бизнеса. Мы активно работаем в этом направлении, результатом чего является эффективное сотрудничество с крупнейшими розничными сетями», - отметила Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ (Беларусь).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сети партнеров по карточке рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась галерея магазинов Модный Молл
Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести товары по карточке рассрочки Черепаха в более 50 магазинах галереи магазинов Модный Молл .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)