﻿ К сети партнеров по карточке рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась галерея магазинов Модный Молл. 21.by
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К сети партнеров по карточке рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась галерея магазинов Модный Молл

10.12.2018 13:47 — Разное | Myfin  
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К сети партнеров по карточке рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась галерея магазинов Модный Молл
фото: pixabay.com

«Расширение партнерской базы – одна из ключевых задач по разработке новых сегментов розничного бизнеса. Мы активно работаем в этом направлении, результатом чего является эффективное сотрудничество с крупнейшими розничными сетями», - отметила Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ (Беларусь).

 
 
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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести товары по карточке рассрочки Черепаха в более 50 магазинах галереи магазинов Модный Молл .
 
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