В Минске 55-летняя женщина «заминировала» торговый центр «Столица»

Как стало известно, 10 декабря около 9.40 в милицию позвонил неизвестный. Он сообщил, что здание торгового центра «Столица» в Минске заминировано.

На место прибыли правоохранители и саперы. Специалистами была проведена эвакуация посетителей и работников торгового объекта, территорию ТЦ оцепили на несколько часов.

В результате проверки выяснилось, что тревога была ложной. Около 12.00 «Столица» заработала в обычном режиме, а правоохранители приступили к поискам «шутника».