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В Минске 55-летняя женщина «заминировала» торговый центр «Столица»

10.12.2018 13:57 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 55-летняя женщина «заминировала» торговый центр «Столица»
Фото из открытых источников

Как стало известно, 10 декабря около 9.40 в милицию позвонил неизвестный. Он сообщил, что здание торгового центра «Столица» в Минске заминировано.

В Минске 55-летняя женщина «заминировала» торговый центр «Столица» В Витебске 32-летний мужчина «заминировал» вокзал

На место прибыли правоохранители и саперы. Специалистами была проведена эвакуация посетителей и работников торгового объекта, территорию ТЦ оцепили на несколько часов.

В результате проверки выяснилось, что тревога была ложной. Около 12.00 «Столица» заработала в обычном режиме, а правоохранители приступили к поискам «шутника».

Вскоре по подозрению в совершении преступления была задержана 55-летняя минчанка, пишет БЕЛТА. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента и мотивы такого поступка женщины. По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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