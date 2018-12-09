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Причина, по которой никогда не стоит брать чужой телефон в руки

10.12.2018 14:01 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Иногда во время разговора друзья передают друг другу свой смартфон, чтобы показать на нем фото или видео.

Но вместе с современным гаждетом можно взять в руки и возбудителя серьезной болезни, даже если другой человек не имеет никаких ее симптомов. А все потому, что телефон, по мнению ученых, намного грязнее, чем сидение унитаза.


Лабораторные исследования

Советы специалистов сводятся к тому, что не стоит брать в руки чужие смартфоны. На них много разных бактерий, что подтверждено лабораторными исследованиями.

Ученые выяснили, что на небольшом участке ободка унитаза 220 условных единиц бактерий, тогда как на телефоне в кожаном чехле они обнаружили 1479 единиц на той же площади.


Чем это опасно для других людей?

У владельца телефона может быть иммунитет к возбудителям, которые попадают на телефон, в основном через его руки и кожу лица. А вот у постороннего человека они могут вызвать серьезное заболевание.

 
 
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Иногда во время разговора друзья передают друг другу свой смартфон.
 
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