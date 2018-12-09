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Курс доллара посыпался после "капитуляции" Goldman Sachs

10.12.2018 13:59 — Разное | UDF  
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Фото: DPA / TASS
Курс доллара в понедельник снижается к евро и иене примерно на 0,5% на фоне слабых данных по рынку труда США, опубликованных на прошлой неделе.

В воскресенье негатива для доллара добавил прогноз банка Goldman Sachs, который до последнего момента был уверен в жестком сценарии повышения ставок ФРС в 2019 году. Однако в воскресенье аналитики кредитной организации изменили свою точку зрения, понизив вероятность повышения ставки в марте до чуть ниже 50 процентов.

Несколько месяцев банк удивлял игроков рынка своим чрезмерным оптимизмом относительно экономики США. До последнего момента Goldman Sachs прогнозировал 4 (!) повышения ставки в 2019 году. При этом сама ФРС ожидала только 3 повышения ставки. Теперь прогноз банка на 2019 год - 2-3 повышения.

После публикации аналитической записки Goldman Sachs курс доллара обвалился, сохраняя негативную динамику в понедельник. Индекс доллара торгуется на уровне 96,38.

Рубль в пятницу получил мощный импульс от роста цен на нефть, который произошел на фоне заключения новой сделки ОПЕК+. Российская валюта в моменте прибавляла по 70 копеек к доллару и евро.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 декабря 2018 года составляет 66,92 рубля, курс евро на сегодня равен 76,07 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара в понедельник снижается к евро и иене примерно на 0,5%.
 
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