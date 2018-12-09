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Курс доллара посыпался после "капитуляции" Goldman Sachs
Фото: DPA / TASS
В воскресенье негатива для доллара добавил прогноз банка Goldman Sachs, который до последнего момента был уверен в жестком сценарии повышения ставок ФРС в 2019 году. Однако в воскресенье аналитики кредитной организации изменили свою точку зрения, понизив вероятность повышения ставки в марте до чуть ниже 50 процентов.
Несколько месяцев банк удивлял игроков рынка своим чрезмерным оптимизмом относительно экономики США. До последнего момента Goldman Sachs прогнозировал 4 (!) повышения ставки в 2019 году. При этом сама ФРС ожидала только 3 повышения ставки. Теперь прогноз банка на 2019 год - 2-3 повышения.
После публикации аналитической записки Goldman Sachs курс доллара обвалился, сохраняя негативную динамику в понедельник. Индекс доллара торгуется на уровне 96,38.
Рубль в пятницу получил мощный импульс от роста цен на нефть, который произошел на фоне заключения новой сделки ОПЕК+. Российская валюта в моменте прибавляла по 70 копеек к доллару и евро.
Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 декабря 2018 года составляет 66,92 рубля, курс евро на сегодня равен 76,07 рубля.
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Курс доллара в понедельник снижается к евро и иене примерно на 0,5%.
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