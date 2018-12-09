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Российский рубль взлетел на белорусской бирже
Фото: Sputnik / Рамиль Ситдиков
В частности, курс доллара обвалился на 0,0116 рубля - до 2,1213 BYN/USD.
Курс евро снизился всего на 0,0018 рубля - до 2,4235 BYN/EUR.
Курс российского рубля подскочил на 0,0146 рубля - до 3,2040 BYN/100 RUB.
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По итогам валютных торгов 10 декабря белорусский рубль обвалился по отношению к российскому рублю.
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