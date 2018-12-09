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– сказалв интервью телеканалуПо словам премьер-министра 1991-1994 годов, интеграционные структуры, которые позже появились на постсоветском пространстве, так и не привели к восстановлению связей между странами, входившими в СССР.заметил бывший премьер.