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В центре Минска саперы искали бомбу

10.12.2018 13:33 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Сообщение о минировании на площади Независимости в Минске не подтвердилось.

10 декабря 2018 года в 9 часов 42 минуты в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от неизвестного лица о минировании на площади Независимости.

"Незамедлительно на указанное место выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь. Территория пл. Независимости была оцеплена, люди с данного участка были эвакуированы. Была проведена проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов и взрывчатых веществ. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - проинформировали UDF.BY в пресс-службе столичной милиции.

Сейчас правоохранительные службы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица, позвонившего в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о минировании на площади Независимости в Минске не подтвердилось.
 
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