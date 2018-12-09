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В центре Минска саперы искали бомбу
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
10 декабря 2018 года в 9 часов 42 минуты в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от неизвестного лица о минировании на площади Независимости.
"Незамедлительно на указанное место выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь. Территория пл. Независимости была оцеплена, люди с данного участка были эвакуированы. Была проведена проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов и взрывчатых веществ. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - проинформировали
Сейчас правоохранительные службы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица, позвонившего в милицию.
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Сообщение о минировании на площади Независимости в Минске не подтвердилось.
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