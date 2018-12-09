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Макей: Беларусь и Россия нашли компромисс по визам
Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что при подготовке проекта белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз третьих стран стороны нашли баланс компромиссов.
Планируется, что соглашение будут подписано на заседании Союзного совета министров в Бресте. На минувшей неделе стороны окончательно согласовали документ.
"Это баланс компромиссов. Разные варианты были, но я считаю, что в конечном итоге достигнут приемлемый для всех сторон вариант", - также прокомментировал в понедельник журналистам глава белорусского МИД ход работы над документом.
По его словам, для белорусской стороны, которая в скором времени примет II Европейские игры, было главным то, чтобы граждане третьих стран могли беспрепятственно пересекать совместную границу.
"У нас есть общая граница в рамках Союзного государства, ее охрана обеспечивается надежным образом. Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша совместная граница была не препятствием, а обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - сказал Макей.
Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранный гражданин имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на главу департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковника милиции Алексея Бегуна, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.
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Российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.
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